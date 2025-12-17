¥á¥Ã¥Ä¡¢ÄÌ»»154È¯¤ÎÎ¾ÂÇ¤ÁÆâÌî¼ê¥Ý¥é¥ó¥³³ÍÆÀ¤òÈ¯É½¡¡¿·Å·ÃÏ¤Ç¤Ï°ìÎÝ¼ê¡¦»ØÌ¾ÂÇ¼Ô¤È¤·¤Æµ¯ÍÑ¤Ø
¢¡ À¸¤¨È´¤°ìÎÝ¼ê¤ÎÂåÌò³ÎÊÝ
¡¡Àé²ìÞæÂç¤Î½êÂ°¤¹¤ë¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¡¦¥á¥Ã¥Ä¤Ï¸½ÃÏ»þ´Ö16Æü¡¢FA¤Î¥Û¥ë¥Ø¡¦¥Ý¥é¥ó¥³ÆâÌî¼ê¡Ê32¡Ë¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¤³¤È¤òÈ¯É½¡£·ÀÌó¤Ï2Ç¯Áí³Û4000Ëü¥É¥ë¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥É¥ß¥Ë¥«¶¦ÏÂ¹ñ½Ð¿È¤Î¥Ý¥é¥ó¥³¤Ï2014Ç¯¤Ë¥Ä¥¤¥ó¥º¤ÇMLB¥Ç¥Ó¥å¡¼¤ò¾þ¤ê¡¢¥¹¥¤¥Ã¥Á¥Ò¥Ã¥¿¡¼¤È¤·¤ÆÄÌ»»154ËÜÎÝÂÇ¤ò¥Þ¡¼¥¯¡£2019Ç¯¤Ë¥ª¡¼¥ë¥¹¥¿¡¼¥²¡¼¥à¤Ø½éÁª½Ð¤µ¤ì¡¢2021Ç¯¤Ë¤Ï¥¥ã¥ê¥¢¥Ï¥¤¤Î33ËÜÎÝÂÇ¡¦98ÂÇÅÀ¤òµÏ¿¤·¤¿¡£
¡¡¥Þ¥ê¥Ê¡¼¥º¤Ë°ÜÀÒ¤·¤¿ºòµ¨¤ÏÂÇÎ¨.213¡¢OPS.651¤È¶ì¤·¤à¤â¡¢º£µ¨¤Ï138»î¹ç¤ÇÂÇÎ¨.265¡¢26ËÜÎÝÂÇ¡¢OPS.821¤Î¹¥À®ÀÓ¤ò»Ä¤·¡¢µåÃÄ24Ç¯¤Ö¤ê¤ÎÃÏ¶èÍ¥¾¡¤Ë¹×¸¥¡£¥¥ã¥ê¥¢½øÈ×¤ÏÍ··â¼ê¤òÌ³¤á¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¥Þ¥ê¥Ê¡¼¥º¤Ç¤Ï¼ç¤ËÆóÎÝ¼ê¡¢»ØÌ¾ÂÇ¼Ô¤È¤·¤Æ½Ð¾ì¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¥á¥Ã¥Ä¤ÏÄÌ»»264ËÜÎÝÂÇ¤Î¼çË¤¥Ô¡¼¥È¡¦¥¢¥í¥ó¥½¤¬º£¥ª¥ÕFA¤È¤Ê¤ê¡¢¥ª¥ê¥ª¡¼¥ë¥º¤Ë°ÜÀÒ¡£·êËä¤á¤ËÆ°¤¤¤¿¥Ç¡¼¥Ó¥Ã¥É¡¦¥¹¥¿¡¼¥ó¥ºÊÔÀ®ËÜÉôÄ¹¤Ï¡Ö¸½¾õ¤Ç¤Ï¥Ý¥é¥ó¥³¤ò°ìÎÝ¼ê¤È»ØÌ¾ÂÇ¼Ô¡¢É¬Í×¤Ë±þ¤¸¤ÆÂ¾¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤Çµ¯ÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤òÁÛÄê¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤ò»Ä¤·¤¿¡£