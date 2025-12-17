【40・50代ヘア】カットで周りと差がつく♡「ウルフレイヤー」が推せるーー！

レイヤーの入れ方や毛流れのつくり方で、今っぽい軽さを添えられる「ウルフレイヤー」。エッジを効かせすぎない柔らかなデザインが主流で、印象チェンジもしやすく注目されています。今回は人気美容師さんたちのInstagram投稿から、大人の魅力が引き立つウルフレイヤーをご紹介します。

細めハイライトがなじむ首元すっきりウルフレイヤー

トップはショートのようにふんわりとカットし、襟足は首に沿わせてタイトに収めたウルフレイヤー。毛先は軽く外ハネに。カラーはダークブラウンに細めのハイライトを散らすことで、自然な立体感がプラスされています。ラフにセットしても形が整いやすい、扱いやすさも魅力のデザインです。

まろやかブラウンのプチウルフボブで大人可愛く

まろやかなブラウンが柔らかな印象のプチウルフボブ。トップはナチュラルに内へ入れて丸みを残し、ベースは広めに取って外ハネへ。ウルフ特有のくびれ感がありつつも、襟足の幅がしっかりあるため、大人可愛い雰囲気に寄せられるのが嬉しいポイントです。

軽やかで清潔感のあるひし形ネオウルフ

ひし形シルエットでつくる、柔らかなネオウルフ。従来のウルフよりレイヤーを控えめにしたネオウルフに、ナチュラルブラウンの色味を似合わせて、落ち着きのある印象に。ベースは軽めに整えられ、毛先に動きが出やすくなっています。軽さと清潔感を両立したスタイルで、ナチュラルにおしゃれを楽しめそうです。

華やかさをまとえるくびれウルフレイヤー

トップはしっかり内へ巻いて丸みをつくり、ベースは毛先をくるんと外ハネに仕上げたくびれウルフレイヤー。グレージュカラーが光を拾い、品のある明るさを添えています。レイヤーによってくびれが際立ち、首元がすっきりと見えるのも◎ 華やかさとナチュラルさのバランスが取りやすい、大人向きのウルフスタイルです。

※本文中の画像は投稿主様より掲載許諾をいただいています。

※こちらの記事では@kaito_litze.osaka様、@kitadani_koujiro様、@t.ikeda214様、@ofuke_akifumicasii様のInstagram投稿をご紹介しております。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：内山友里