「何で今なの！？」迎えた1歳半健診で、おしゃべり息子の『まさかの行動』に「子どもって気まぐれだな」

子どもって、ここぞという時に限って思うように動かないもの。発語が早かった筆者の息子は1歳半で次々に言葉を発していました。ところが迎えた1歳半健診、いつものおしゃべりが嘘のように沈黙してしまったのです。

待合室では絶好調

息子は小さいころからおしゃべりが好きで、絵本を見ながら「ワンワン！」「トラック！」「パン！」と、しっかり言葉を発していました。

迎えた1歳半健診の日━━待合室で絵本を手にご機嫌。

「でんしゃ」「バス」と近くにいたお母さん方が思わず笑うほど、絶好調でしゃべっていたのです。私は「今日はいける！」と少し誇らしい気分で順番を待っていました。

健診が始まった途端に“無言”

ところが、いざ健診が始まると、息子の様子が一変しました。



保健師さんがにこやかに「これはなにかな？」と絵本を見せても、息子はじーっと無言。



固まったまま微動だにしません。さっきまであんなにしゃべっていたのに、突然の“沈黙”。

「のりもの、好きかな？」



そう聞かれてもうなずかないし、目も合わせようとしません。

「さっきまでペラペラしゃべってたんですけど！」と言うと、保健師さんは優しく微笑みながら言いました。



「まだ発語がなくても大丈夫ですよ。焦らないでね」



━━いや、そうじゃないんです！



と思ったけれど、息子は終始“沈黙”のまま。