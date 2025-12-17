防寒性もおしゃれ感もよくばるなら、人気ブランドの【こだわりダウン】を

吹き付ける風が冷たくなり、ダウンが恋しい季節となりました。ダウンを持っていない人はもちろん、すでに持っている人にチェックしてほしい、ひと味違うモデルを人気ブランドからピックアップ。こだわりのデザインを見つけてください。

【ロンハーマン】キルティングなしでスポーティ感が軽減された都会派デザイン

「フードダウンブルゾン」\83,600【レンジ オブ ライト】

着心地のよさにこだわり、軽くて暖かく、薄くて軽やかなリップストップ素材を表地に採用。裾を絞ると、より可愛らしい丸みのあるシルエットに。フードを外すとメンズライクにも着こなせます。

【シンゾーン】スエードタッチの表地に本革の襟が大人なムードを醸し出す

「SUEDE COLLAR DOWN JACKET」\71,500

密度の高いポリエステルナイロンを特殊加工したスエードのような独特の風合いの表地に、取り外し可能な本革スエードの襟をプラスしたダウンジャケット。フロントのボタンとボディを同色にし、落ち着いたムードに。袖口は風が入り込まないリブで、裾にはコードとストッパーも。

【フリーダ】軽くて暖か。しかも撥水生地で、街でもアウトドアでも活躍

「別注 ダウンジャケット」\61,600【ナンガ】

【フリーダ】と【ナンガ】がコラボしたダウンは、高品質なスペインホワイトダックのダウンを使用。国内洗浄されたダウンを750フィルパワーも充填しており、軽くてとても暖か。表地には15デニールリップストップナイロンを使用。薄くて軽く、撥水加工を施しているため、機能面にも優れています。

【アーバンリサーチ】グリーンダウンを使用した、シルエット変化が楽しめるコート

「ボリュームダウンコート」各\55,000【オニット×アーバンリサーチ】

スタイリスト高木千智さんがディレクションする【オニット】に【アーバンリサーチ】が別注。柔らかな微光沢のあるナイロン100％の表地は、軽量で撥水・防風・UVカット機能を備えています。裾に向かって緩やかに広がるAラインシルエットが、裾のゴムスピンドルを絞ることで女性らしい丸みのあるコクーンシルエットに。環境にも配慮したグリーンダウンを贅沢に使用。

【パリゴ】70～80年代のダウンジャケットからインスパイア

「≪GENDERLESS≫PERTEX DOWN JACKET」各\121,000【ハイク】

70～80年代のクラシックなダウンジャケットからインスピレーションを受け、現代的にアップデートされた【ハイク】のアイテム。シンプルながらオーバーサイズのシルエットにたっぷりとしたボリューム感を持たせたことで、存在感があります。表面はマットで落ち着いた質感を持ち、袖を通すと見た目以上に軽く、暖かさに包まれる感覚を実感できます。ハイネック仕様で、さらに防寒性を高めています。

【RHC ロンハーマン】オリジナル配色の「クリスティーベスト」に注目！

「クリスティー ベスト」各\94,600【ロッキーマウンテン フェザーベッド】

【RHC ロンハーマン】が【ロッキーマウンテン フェザーベッド】のアイコニックな「クリスティーベスト」で初コラボ。表地と裏地のナイロンとヨーク部分のレザーは【RHC ロンハーマン】オリジナル配色。シンプルな装いに遊び心を添えるカウボーイテイストが、スタイリングにこなれ感を演出します。

【アーバンリサーチ サニーレーベル】撥水生地を使い、360℃どこから見ても美しいシルエットに

「フーディーダウンジャケット」各\19,800

立体的なフードにより、防風性が高まり、小顔効果も期待できるダウンジャケット。袖口の内側はリブ切り替えで冷たい風をシャットアウト。撥水加工が施され、シンプルなデザインのため、トレンドに左右されづらい1着です。

冬コーデの主役であるダウン。本当に気に入った、長く愛用できるデザインを見つけてください。

※価格はすべて税込みです