1.泣かないで

ペットロスで身近な人が泣いていたら「もう泣かないで」「泣いたら○○（猫の名前）が悲しむよ」と言ってしまうことがあるかもしれません。でも、これは実はNGなのです。

悲しみの中にあるとき、泣くのを我慢するのは良いことではありません。むしろ涙を流した方が、気持ちが整理できるといいます。感情を無理に抑え込まず、泣けるだけ泣いた方がいいのです。

ペットロスから立ち直るのにどれくらい時間がかかるのかも人それぞれ。「ゆっくりでもいいんだよ」という気持ちを伝えられるといいですね。

2.また別の猫を飼ったら？

「新しい猫を飼えばいい」とは、つい言ってしまいがち。別の猫が来たら気持ちも晴れるのでは？と思ってしまうのです。

でも、悲しんでいる人にとって、亡くなった猫は決して代わりのきくものではありません。世界でただひとりのかけがえのない存在だったのです。

時間がたてば、新しい猫をお迎えする気持ちになれるかもしれませんが、悲しみが癒えないうちは、避けた方がいい言葉です。

3.仕方がないことだから

猫の寿命は人間よりずっと短いものです。でも、それを「仕方がない」で片づけるのは、猫を亡くした人を傷つけてしまうだけです。

いつかお別れが来ることは、飼い主さんだってわかっています。でも、いざその時になると、どうしようもない悲しみに陥ってしまうのです。それだけ、飼い主さんと猫との絆は深かったということです。決して「仕方がない」で済ませていいものではありません。

「長生きしたね」という言葉も、受け止める側にはあまり良いものではないので気をつけましょう。平均寿命を越えて長生きだったとしても、飼い主さんはもっともっと一緒にいたかったはずなのです。

4.気持ちはわかるよ

自分自身も愛猫を亡くした経験がある場合、そのことを伝えて「あなたの気持ちはわかる」と言ってしまうかもしれませんね。でも、自分のことを語るのはもう少し先にしましょう。愛猫を失ったばかりのときは、相手の話を聞く心の余裕がありません。

ただただ、その人の語ることに耳を傾けてあげるだけでいいのです。

まとめ

猫を失って悲しみに暮れている人に、早く立ち直ってほしいと、そばにいる人は思うかもしれません。どう声をかけていいか、わからないこともありますね。

でも、元気づけたいからと無闇に何か言おうとすると、逆効果になってしまうこともあるんです。そんなときは、むしろ何も言わずにただ寄り添ってあげるだけで充分です。相手が話せるようなら、余計なことは言わずに耳を傾けてあげましょう。

気の利いたことが何も言えなくても、あなたの存在はペットロスに苦しむ人の光になれるはずです。