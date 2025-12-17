キタァーーーッッ！！【セブン-イレブン】どれが当たっても可愛い♡「一番くじ」に注目

11月7日より【セブン-イレブン】で販売開始となったのは、大人気のポケモングッズが必ず当たる「一番くじ」。クッション・ぬいぐるみ・トートバックなど、どれが当たっても嬉しいポケモングッズがラストワン賞を含めて10パターンも登場しました。そこで今回は、思わずコンプを狙いたくなる可愛い一番くじを紹介します。

当たったグッズを並べるだけで幸せ

@ftn_picsレポーターHaruさんが「どれが当たっても最高に可愛いーッ」とコメントしているのは「2025 Pokémon Collection くじ ～Let's Go for a Walk！ ～」です。1回\750（税込）で挑戦できる一番くじは、どのシリーズもクオリティが高く、人気で即完売してしまうものも多い人気商品です。

2つの素材が選べるハンドタオル

「I賞 ハンドタオルコレクション」には、全部で6種類のデザインがあり、好きなデザインを1つ選べるようになっています。レポーターのHaruさんが選んだタオルのほかには、イーブイやメリープ、御三家ポケモンが描かれたデザインもあるようです。素材も綿タオルとジャガードタオル、2つの素材から選べます。

ラバーチャームは全11種類

「G賞 ラバーチャームコレクション」には、なんと11種類のポケモンデザインがあり、そのなかから好きなデザインを選べます。ポカブのほかにはピカチュウ・ワニノコ・チコリータなど、人気どころのキャラクターばかりで選ぶのが難しそう。ラバーチャームの大きさは、約5cmと存在感もしっかりありそうです。

可愛くて貼るのがもったいない……

「H賞 ステーショナリーコレクション」では、オリジナルステッカーもしくはポップアップメモが選べます。ステッカーは組み合わせ違いで4パターン、ポップアップメモも2パターンあるので、選択肢に悩むこと間違いなし。小さいステッカーには、モンスターボールやきのみ、ポケモンのシルエットが描かれています。

どのデザインも可愛すぎて選べない【セブン-イレブン】の「一番くじ」。ラストワン賞のミニトレー付きピカチュウフィギュアもとっても豪華なクオリティなので、気になる方は、ぜひ挑戦してみてください。

※すべての商品情報・画像はftn_pics出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：河合 ひかる