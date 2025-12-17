山口が新ユニフォームを発表

レノファ山口は12月14日、J2・J3百年構想リーグで着用するユニフォームのデザインを発表した。

先行予約は15日からスタートしており、1月12日までとなっている。

2025シーズンをJ2リーグの19位で終え、J3リーグに降格となった山口。再起に向けた重要な時間となるJ2・J3百年構想リーグに向けたユニフォームは、クラブ設立20周年を記念して誕生した特別な一着となっている。

クラブのチームカラーである「オレンジ」が貴重になっており、クラブが積み重ねてきた歴史を象徴するグラフィックが採用された。さらに襟と袖には2006年からの挑戦を黒と白のラインで表現しており、クラブ史上初となる襟付きのデザインになっている。クラブは「20年の歴史が育んだ『魂』を胸に、レノファは次の未来へと歩み出す。過去と未来を結ぶ、レノファの魂が宿るモデルです」と発表している。

細部も多くのこだわりがあり、背番号とネームは、クラブのオリジナルフォントが採用され、これまでにない立体的なデザインになっている。また襟裏には「ALL YAMAGUCHI」の文字があり、クラブ設立20周年を記念したロゴも入る特別なモデルとなった。ファンからは「100年構想リーグ後も普段着で着れそう」「かなりシンプルでかっこいい！」「普通にかっこいいいんだが…」「くっそカッコよい！」「昔のオランダ代表みたいでかっちょいい」「襟付き素敵すぎる「クラシカルな背番号フォントが特に良い」「過去一カッコいい！」「今回も素敵なデザイン」「応援できるのが今から楽しみです」「めっちゃええやん」「絶対買う」「早く選手に着てみてほしい」と絶賛の嵐になっている。（FOOTBALL ZONE編集部）