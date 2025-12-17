東京が世界2位！「世界の都市総合力ランキング」でニューヨーク上回る“ナイトライフ”が高評価…大阪18位で福岡40位

不動産大手・森ビルのシンクタンク都市戦略研究所は17日、2025年の「世界の都市総合力ランキング」を発表した。去年まで9年連続3位だった東京が一つ順位を上げ、調査開始以来初めて2位となった。

「世界の都市総合力ランキング」は、世界の主要48都市の「総合力」を経済、研究・開発、文化・交流、居住、環境、交通・アクセスの6分野で評価し、ランキングしたもの。

2025年の1位は14年連続でロンドン、2位は東京、3位はニューヨーク、4位はパリ、5位はシンガポールだった。

東京は「文化・交流」（2位）や「居住」（1位）を中心にスコアを大きく上昇させた。なかでも、観光地の充実度は11位から2位となり、ナイトライフ充実度は8位から1位、飲食店の数も4位から1位となった。

一方去年2位だったニューヨークは、物価高の影響で、前年は5位だった「居住」のスコアが44位と大幅に下落した事などから、東京の逆転を許して3位となった。

東京は、文化イベントの規模や種類、買い物・飲食の魅力など、都市のソフトパワーは向上し続けているが、2016年には1位だった「経済」分野が12位まで下がった。

日本の都市では、大阪が前年35位から大幅に順位を上げて18位だった。外国人訪問客数（6位→2位）、ナイトライフ充実度（29位→18位）食事の魅力（17位→9位）買い物の魅力（22位→19位）など、「文化・交流」分野で大きくスコアを伸ばした。

福岡は前年の42位から2ランク上がり、40位だった。

東京の都市力について都市戦略研究所は「確固たる強みとなった文化・交流分野を武器に、ビジネス環境の整備を通じて国際的接触・融合の機会をさらに高め、積極的な人的投資を行うことで、都市経済を最大化するイノベーションの芽を育てていくことが求められる」としている。

総合ランキングは以下の通り（カッコ内は前年順位）

1位　ロンドン（1）
2位　東京（3）
3位　ニューヨーク（2）
4位　パリ（4）
5位　シンガポール（5）
6位　ソウル（6）
7位　アムステルダム（7）
8位　上海（11）
9位　ドバイ（8）
10位　ベルリン（9）
11位　コペンハーゲン（12）
12位　北京（16）
13位　メルボルン（13）
14位　マドリード（10）
15位　シドニー（17）
16位　ウィーン（15）
17位　ストックホルム（14）
18位　大阪（35）
19位　フランクフルト（23）
20位　サンフランシスコ（25）
21位　チューリッヒ（20）
22位　香港（18）
23位　バルセロナ（19）
24位　台北（30）
25位　ロサンゼルス（22）
26位　トロント（24）
27位　ボストン（33）
28位　ブリュッセル（26）
29位　シカゴ（27）
30位　ダブリン（21）
31位　イスタンブール（32）
32位　ミラノ（31）
33位　ヘルシンキ（29）
34位　ジュネーブ（28）
35位　モスクワ（34）
36位　バンクーバー（36）
37位　クアラルンプール（41）
38位　バンコク（39）
39位　ワシントンDC（37）
40位　福岡（42）
41位　サンパウロ（40）
42位　テルアビブ（38）
43位　ブエノスアイレス（43）
44位　メキシコシティ（44）
45位　ジャカルタ（45）
46位　カイロ（46）
47位　ムンバイ（48）
48位　ヨハネスブルク（47）