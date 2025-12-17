小学生が選んだ「今年の漢字」、1位は「楽」　「たのしい」の理由に大人も考えさせられるかも

ベネッセは「進研ゼミ」の会員の小学生が選んだ「今年の漢字」を発表した。

「進研ゼミ小学講座」が日本漢字能力検定協会の「今年の漢字」の一環で募集したもの。

1位は「楽」

進研ゼミ小学講座の会員からの応募で最も多く票を集めたのは「楽」（746票）。

理由は「学校でたくさん友だちができて、毎日楽しいから（1年生）」、「大阪万博などがあって、とても楽しかったからです（3年生）」、「今年一年、楽しい事ばかりだったから（4年生）」とほっこりするものが並んだ。

中には「楽はしないで一生懸命頑張ったからそのぶん、楽しい年になったと思うから（5年生）」と大人の心にも響く声もあった。

2位以降は世相を反映した漢字も多数

2位は“本家”と同じ「熊」（534票）。

「熊の被害のニュースをいつもテレビで聞いたから（5年生）」という理由が挙げられた。「ニュースでよく見た」「怖かった」などの声が多かったとのこと。

「熊」は小学4年生で習う漢字だが、テレビのニュースでは「クマ」とカタカナ表記をするのが一般的だ。

3位、4位、5位は“僅差”となった。

3位：「初」（372票）。

「初めての女性総理大臣が誕生したから」（4年生）

4位：「万」（364票）。

「学校で大阪関西万博のことをやったことが楽しかったから」（3年生）

5位：「米」（346票）

「米の価格が高くなったニュースを見たから」（2年生）

そして6位もニュースが影響したとみられる漢字だった。

6位：「高」（220票）

「『高』市場さんが経理大臣になったり、お米が『高』くなったりしたから」（6年生）

ベネッセは「子どもたちは社会の出来事をよく見ているようです。一年の中で話題となったニュースをそのまま漢字に投影したコメントが幅広く寄せられました」としている。

7位以降もバラエティーに富んだ「漢字」

7位：「新」（217票）

「最先端な万博、女性初の総理と新たなことが起こったし、私的にも6年として新たなことが沢山あったから」（6年生）

8位：「暑」（184票）

「今年の量は暑かったから」（2年生）

9位：「推」（169票）

「すごく推し活が楽しかった年だったから」（4年生）

10位：「大」（159票）

「大阪、大屋根リング、大リーグ、大谷翔平選手等『大』がいっぱいだから」（3年生）

これらの漢字についてベネッセは「同じ漢字を選んでも、その理由づけは子どもによって大きく異なるのが印象的でした」と評した。

7位の「新」では、新首相誕生と「最高学年で新しいことに挑戦した」など自分の変化を振り返る声の両方が寄せられ、10位の「大」でも、「大阪万博の『大』」「大リーグの大谷選手」などに加え、「最高学年で『大変』だった」と自分の一年のがんばりを込めた声もあったという。

「個人的今年の漢字」も発表

ベネッセは「投票数が極少数、というか1票」の「個人的すぎる漢字」も公表した。

その一部とコメントも紹介する。

・「鮭」

「買ったサーモンがめっちゃウマかったから」（1年生）

ベネッセコメント：サーモン的にも光栄だと思います。

・「函」

「函館に行ったから」（5年生）

ベネッセコメント：「館」も推したいです。

・「塩」

「塩みたいにしょっっっっっぱい思い出や恋があるから」（6年生）

ベネッセコメント：来年はきっと「糖」です。

・「暇」

「暇だったから」（4年生）

「やることがないから」（5年生）

ベネッセコメント：こちらは2票となりまして、ひとりだけじゃない素敵な事実に震えます。

小学生たちがこの1年を振り返って選んだ漢字とその理由にほっこりしたり、ハッとさせられたり。大人の自分も新たな年に向け、まずは1年を振り返ってみようと思う。

（プライムオンライン編集部）