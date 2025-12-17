上沼恵美子、姉妹そろって恋をした俳優を告白「2人で恋敵。好きで好きで、夢中でした」
タレント上沼恵美子（70）が、16日に放送されたフジテレビ系『星になったスターたち』（後7：00）に出演。かつて漫才コンビを組んでいた姉と、姉妹そろって同じ俳優に恋をしたエピソードを明かした。
【写真】「好きで好きで」上沼恵美子が姉妹そろって恋をした下條アトムさん
番組では、今年1月に78歳で亡くなった下條アトムさんのこれまでの功績をVTRで振り返り。下條さんは数々の作品で名脇役として存在感を放ち、米俳優エディ・マーフィーの日本語吹き替え声優としても活躍した。
下條さんについてのVTRが流れたあと、上沼は「下條アトムさん、大好きだったんです」と告白。当時、姉と漫才コンビ「海原千里・万里」として活動していた上沼は、ドラマ出演のため東京に呼ばれた際のエピソードを回想した。
「大昔、本当に昔、昔で申し訳ないんですけど、お姉ちゃんとコンビ組んでた時に、東京へドラマで呼ばれまして。ドラマが分からないし、お姉ちゃんとどうしようかなって言っていたら、優しくしてくれたのが下條さん。大好きで大好きで」と、下條さんの人柄に強く惹かれたことを明かした。
下條さんとは、3日ほどロケを共にしたそうで、その間に上沼と姉・万里にはすっかり恋心が芽生えたという。「帰ってくる時のお姉ちゃんの顔を見ても、目がハートになってる。いやらしい顔をしてるんですよ」と当時の姉の様子を明かし、「『好きな人、できたやろ？私もできた』 『せーの！』 2人で『下條アトムさん！』って言うたんですよ」「2人で恋敵。好きで好きで、夢中でした」と、姉妹そろって下條さんに思いを寄せていた当時を振り返った。
