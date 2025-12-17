音楽姉妹ユニット「チャラン・ポ・ランタン」の小春さんが自身のインスタグラムを更新。第2子を妊娠していることを発表しました。

【写真を見る】【 チャラン・ポ・ランタン 】 小春さん第2子妊娠で活動休止へ「お腹からアコーディオンを蹴り飛ばす」

投稿されたメッセージによると、現在開催中の「わがままリサイタルツアー」の残り3公演が終わったら、妊娠のため一時的にライブ活動を休止する予定とのことです。





投稿では「2人目がお腹からアコーディオンを蹴り飛ばすので少しライブをお休みいたします」と第2子妊娠を報告。さらに「リリイベも妹に託しました！」と、今後の活動について触れています。

チャラン・ポ・ランタンは12月24日にカバーアルバムの発売を控えており、「今年はすごい1年でした。こんな人生が来るとは」と、小春さんは充実した一年を過ごしたことを振り返っています。









小春さんが投稿した写真では、サイケデリックな青・紫・赤・オレンジを組み合わせたカラフルな衣装を身にまとい、妹のももさんと並ぶツーショットが確認できます。

今回の妊娠・出産に伴う活動休止後の復帰予定については明らかにされていませんが、小春さんは「皆さんもお身体気をつけて来年も会おうね！」と、ファンとの再会を約束するメッセージで締めくくっています。









この投稿に、「2人目おめでとうございます」「お母さんになった小春さんが作り出して行く音楽の世界観を楽しみにして居ます」「帝王切開から1年も日が空いてないのでお身体とても心配ですが、お仕事も体調も本当に本当に無理しないでくださいね！！」「今年もたくさん小春ちゃんたちに幸せ貰いました 来年もたのしみ」などの声が寄せられています。

小春さんは、公式Xアカウントでも「インスタに暖かいメッセージありがとうございます！」と感謝の言葉を投稿。「とにかく今まで感じたことのない体力の消耗スピード…だけどそれを上回るよ赤ちゃんカワイイ…」と妊娠中の体調や育児の大変さに触れながらも、子育ての喜びを表現しています。









チャラン・ポ・ランタンは、小春さんが担当するアコーディオンと妹ももさんのボーカルによる姉妹ユニット。バルカン音楽、シャンソンなどをベースにあらゆるジャンルの音楽を取り入れた無国籍のサウンドや、サーカス風の独特な世界観で日本のみならず海外でも活動の範囲を広げています。

【担当：芸能情報ステーション】