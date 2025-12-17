ÊÆÁûÆ°¤ËÍÉ¤ì¤ë¥Ñ¥Ã¥¯¤´¤Ï¤ó Áê¼¡¤°ÃÍ¾å¤²¡¢¾ÃÈñ¸ºÂà·üÇ° ¿¤ÓÀ¹¤ê¤Î»Ô¾ì¤ËÎä¤ä¿å
¤³¤Î½½¿ôÇ¯¤Ë¤ï¤¿¤êÌÜ³Ð¤Þ¤·¤¤À®Ä¹¤ò¿ë¤²¤¿¥Ñ¥Ã¥¯¤´¤Ï¤ó»Ô¾ì¡£À¤ÂÓ¹½À®¤äÀ¸³è¥¹¥¿¥¤¥ë¤ÎÊÑ²½¡¢È÷Ãß°Õ¼±¤Î¹â¤Þ¤ê¤âÇØ·Ê¤Ë±¦¸ª¾å¤¬¤ê¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¿¤¬¡¢ºòÇ¯Íè¤ÎÊÆ²Á¹âÆ¤Ë¤è¤ëÅ¹Æ¬²Á³Ê¤Î¾å¾º¤¬¼ûÍ×¤Î¿¤Ó¤Ë¥Ö¥ì¡¼¥¤ò¤«¤±¤Æ¤¤¤ë¡£
ÅÅ»Ò¥ì¥ó¥¸¤Ç2Ê¬²¹¤á¤ë¤À¤±¤Ç¡¢¿æ¤Î©¤Æ¤Î¤è¤¦¤Ê¤ª¤¤¤·¤µ¤¬Ì£¤ï¤¨¤ëÍøÊØÀ¤¬¥Ñ¥Ã¥¯¤´¤Ï¤ó¤ÎÆÃÄ¹¤À¡£Ã±¿È¤ä¾¯¿Í¿ôÀ¤ÂÓ¤Î¹¤¬¤ê¤«¤é¡¢°ì¿©¤´¤È¤Ë¿æ¤¯¤è¤ê¥¿¥¤¥Ñ¤ËÍ¥¤ì¤ëÅÀ¤Ç¤â»Ù»ý¤ò¿¤Ð¤·¤Æ¤¤¿¡£
¤¿¤Ó½Å¤Ê¤ë¼«Á³ºÒ³²¡¢¤½¤·¤Æ¥³¥í¥Ê²Ò¤ò·Ð¤Æ¤¢¤é¤¿¤á¤Æ¤½¤ÎÎÉ¤µ¤¬¸«Ä¾¤µ¤ì¡¢È÷Ãß¿©¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯Æü¾ï¿©¤È¤·¤Æ¤âÄêÃå¡£11Ç¯¤ÎÅìÆüËÜÂç¿ÌºÒÁ°¤ËÈæ¤Ù¤ÆºòÇ¯¤Î¥Ñ¥Ã¥¯¤´¤Ï¤óÀ¸»ºÎÌ¤ÏÌó2.2ÇÜ¤È¤Ê¤Ã¤¿°ìÊý¡¢¼ç¿©ÍÑÊÆ¤Î¼ûÍ×ÎÌ¤ÏÌó15¡ó¸º¾¯¤·¤¿¡ÊÇÀ¿å¾ÊÄ´¤Ù¡Ë¡£
¿¤ÓÂ³¤±¤ë¼ûÍ×¤Ë¹ç¤ï¤»¡¢¥á¡¼¥«¡¼³Æ¼Ò¤Ç¤Ï¹©¾ì¤Î¿·Àß¡¦³ÈÄ¥¤ä¥é¥¤¥óÁýÀß¤òµÞ¥Ô¥Ã¥Á¤Ç¿Ê¤á¡¢À¸»ºÎÏ¤ÎÁý¶¯¤ò¿Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¤½¤ó¤Ê½çÉ÷ËþÈÁ¤Ë¤ß¤¨¤ë»Ô¾ì¤Ë±Æ¤òÍî¤È¤¹¤Î¤¬¡¢¤¤¤Þ¤ÀÈø¤ò°ú¤¯ÊÆÁûÆ°¤À¡£
ºòÇ¯8·î¤ËÅ¹Æ¬¤Î¥³¥áÉÔÂ¤¬¿¼¹ï²½¤·¤¿ºÝ¤Ë¤Ï¡¢ÉÊÇö¤ÎÇä¾ì¤òËä¤á¤ë¤¿¤á¤Ë¥Ñ¥Ã¥¯¤´¤Ï¤ó¤òÃÖ¤¯Å¹ÊÞ¤¬Â³½Ð¡£¤³¤ÎÆÃ¼û¸å¤â¡¢¥³¥á¤ËÈæ¤Ù¤Æ²Á³Ê¾å¾º¤¬ÍÞ¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤«¤é¡¢º£½Õ¤Ë¤«¤±¤Æ·øÄ´¤ÊÇä¤ì¹Ô¤¤¬Â³¤¤¤¿¡£
¤¿¤À¤½¤Î°ìÊý¤Ç¤Ï¡¢¸¶ÎÁÊÆ¶¡µë¤ÎÉÔ°ÂÄê²½¤«¤é°ìÉô¾¦ÉÊ¤ÎµÙÇä¤ä½ªÇä¤ËÆ§¤ßÀÚ¤ë¥á¡¼¥«¡¼¤¬Áê¼¡¤°¤Ê¤É¡¢¼¡Âè¤Ë°Å±À¤¬¹¤¬¤ê»Ï¤á¤ë¡£
¤µ¤é¤ËÊÆ²Á¤¬ÁÛÄê¤ò¾å²ó¤ë¹âÃÍ¤È¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤Ç¡¢¶È³¦¤Ç¤ÏºòÇ¯Ëö¤«¤é¤³¤Î½©¤Ë¤«¤±¤Æ¿ô²ó¤Ë¤ï¤¿¤ë²Á³Ê²þÄê¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£Ê¿¶ÑÇä²Á¤ÏºòÇ¯½é¤á¤ËÈæ¤Ù¤ÆÄ¾¶á¤Ç¤Ï1.5ÇÜ¤òÄ¶¤¨¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¥³¥¹¥Ñ¤ä¥¿¥¤¥Ñ¤ÎÎÉ¤µ¤«¤éÇã¤¤µá¤á¤Æ¤¤¤¿¥æ¡¼¥¶¡¼¤â¼ê¤¬½Ð¤·¤Å¤é¤¤¿å½à¤ËÃ£¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
POS¥Ç¡¼¥¿¤ò¤ß¤ë¤È¡¢ÃÍ¾å¤²¤Î¸ú²Ì¤«¤é¶â³Û¤Ç¤Ï¿Ä¹¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤Î¡¢ºòÇ¯¤ÎÈ¿Æ°¤â¤¢¤ê¿ôÎÌ¤Ç¤ÏÂ©ÀÚ¤ì¤¬ÌÜÎ©¤Ã¤Æ¤¤¿¡á¥°¥é¥Õ¡£
¤¤¤Þ¤À¹â»ß¤Þ¤ê¤òÂ³¤±¤ëÊÆ²Á¤À¤¬¡¢Î®ÄÌ¤Îºß¸Ë²áÂ¿¤«¤éÃÍÊø¤ì¤òÍ½Â¬¤¹¤ë¸þ¤¤â¤¢¤ê¡¢Ç¯ÌÀ¤±°Ê¹ß¤ÎÃÍÆ°¤¤¬ÆÉ¤ß¤Å¤é¤¤¾ðÀª¤À¡£
Çä²Á¹âÆ¤«¤é°ì»þÅª¤Ë¥Ö¥ì¡¼¥¤¬¤«¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥Ñ¥Ã¥¯¤´¤Ï¤ó¤Î¼ûÍ×¤â¡¢ÀøºßÅª¤Ë¤Ï¤Þ¤ÀÂç¤¤Ê¿¤Ó¤·¤í¤¬»Ä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤ß¤é¤ì¤ë¡£¥³¥á¤Î¶¡µë¤È²Á³Ê¤¬Áá´ü¤Ë°ÂÄê¤Ë¸þ¤«¤¦¤«ÈÝ¤«¤¬¡¢»Ô¾ì¤Î¹ÔÊý¤òÂç¤¤¯º¸±¦¤·¤½¤¦¤À¡£