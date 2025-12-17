ムロツヨシ、ハワイの空港でトラブル？救ってくれた日本人に「今でも感謝してます」

12月15日放送の日本テレビ系『世界まる見え！テレビ特捜部』にて、ムロツヨシが、海外の空港でのエピソードを明かした。

【関連】ムロツヨシ、高橋文哉の落ち着いた振る舞いに感心も「俺が現場で小さい役者に見えてきた」

番組内で、“税関で止められたことがあるそうですね？”と聞かれたムロは、「はい、止められました」「ハワイオールロケの映画がありまして。ハワイの空港に降り立って税関で『僕は観光じゃなくて仕事なんです』ってカタコトの英語で言ったんだけど、『そうか、お前はなんのスタッフなんだ？』って」と切り出した。

続けて、「『いや、アクター、アクターです』(って言ったら)『いや、そういうのいいから。これはどんな映画で君はどんなスタッフをやるんだ？』って言うんですよ」とトーク。

さらに、「アクター！アクター！」「全然言うことを聞いてくれない。終いには隣の税関の人に『おい、こいつ俳優とか言ってんぞ』みたいな」「見かねた後ろの日本人の観光客さんがバーって近づいてきて、『ジャパニーズアクター！』って言ってくれて。その方に今でも感謝してます」と明かしていた。