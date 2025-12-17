オランダ、エールディヴィジのアヤックスはDF冨安健洋を半シーズンの短期契約で獲得。背番号は「32」に決定した。膝の負傷の影響で今年7月にアーセナルとの契約を双方合意のうえで解除していた冨安は、フリーの状態でリハビリとトレーニングを行っていたが、ついに所属先が決まった。



チームには同じく日本代表DFである板倉滉が所属している。アヤックス公式SNSは、板倉との再会の場面をXに投稿している。





‘He’s like my big brother’



Ko & Tomi reunited in Amsterdam. pic.twitter.com/5HyiaLPZv6 — AFC Ajax (@AFCAjax) December 16, 2025

「彼は兄貴みたいなもの」と語る冨安。扉の向こうから現れ、冨安と再会した板倉は「ヘイヘイヘイ！ トム！」「行かないともう、いま練習だから！」と冨安とタッチ。そして「似合ってんじゃん」とクラブジャージ姿に一言。カメラに向かって「トムが来ました！」と笑顔を見せた。この投稿にファンたちは「家に帰ってきたように感じるのはいいね」「（日本語が）全然理解できないけど、一緒に笑っちゃった」「今バイエルンから伊藤洋樹を獲得すれば、日本のワールドカップバック3が揃うぞ」などと投稿。冨安の加入と板倉との再会を祝した。「トミ、めちゃめちゃめちゃめちゃ嬉しいよ！ 思いっきりやってくれ。同じ価値観を持つ素晴らしいサッカークラブだ。君のクオリティを見せてやれ！ ゴー、アヤックス！ アーセナルファンより」という投稿も見られた。チームメイトとなった冨安と板倉。バックスのコンビネーションは日本代表でも積み上げたものがあるが、板倉はここのところ中盤で起用されることも多く、その後ろを冨安が固める形となるのか。今季は思うように勝ち点を伸ばせず3位に甘んじているアヤックスだが、日本代表DFコンビの活躍で巻き返せるか。期待が膨らむ再会だった。