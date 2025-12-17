寒暖差疲労を回復させるのには、自律神経の乱れを整えていくことです。

基本的なこととして、体内時計を整えること、適度な運動、入浴の工夫などが大切です！

体内時計とは、体温や血圧、臓器など体内環境を昼夜に合わせて調整する働きですが、体内時計が乱れると自律神経にも悪影響が及びます。

朝は日の光を浴びる、朝食を食べるなどしてしっかりリセットし、整えるようにしましょう。

適度な運動で代謝をよくすることは、自律神経を整えるのに役立ちます◎軽いウォーキングやジョギング、サイクリングなど、体を動かす習慣をつけましょう！

入浴も、自律神経を整えるのに役立つ習慣です。

シャワーですませてしまうのではなく、39〜40℃ぐらいのぬるめのお湯に10〜15分ほど浸かるようにしてみてください。