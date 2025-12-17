寒暖差疲労の回復術
寒暖差疲労を回復させるのには、自律神経の乱れを整えていくことです。
基本的なこととして、体内時計を整えること、適度な運動、入浴の工夫などが大切です！
体内時計とは、体温や血圧、臓器など体内環境を昼夜に合わせて調整する働きですが、体内時計が乱れると自律神経にも悪影響が及びます。
朝は日の光を浴びる、朝食を食べるなどしてしっかりリセットし、整えるようにしましょう。
適度な運動で代謝をよくすることは、自律神経を整えるのに役立ちます◎軽いウォーキングやジョギング、サイクリングなど、体を動かす習慣をつけましょう！
入浴も、自律神経を整えるのに役立つ習慣です。
シャワーですませてしまうのではなく、39〜40℃ぐらいのぬるめのお湯に10〜15分ほど浸かるようにしてみてください。
さらに次の3つを行うと、寒暖差疲労の症状の緩和や回復に役立ちます。
･耳マッサージ
･ゆっくり深呼吸をする
･首、手首、足首の3首を温めること。
首：マフラー、ネックウォーマー、スカーフ
手首：アームウォーマー、長めの手袋、ファー付き手袋、袖の長い服
足首：レッグウォーマー、厚手の靴下 などなど
天気の影響を受けやすい人は、日本に1千万人以上いるとされています。不調は軽いうちに対処するのが鉄則です！
寒暖差疲労を感じるまえに、セルフケアを取り入れてみてください。
時には、鍼灸治療でお身体を整えるのもオススメです。
※健康、ダイエット、運動等の方法、メソッドに関しては、あくまでも取材対象者の個人的な意見、ノウハウで、必ず効果がある事を保証するものではありません。
