「チームサブマリン」結成だ！　高橋礼の西武加入を同じ下手投げ右腕が大歓迎「1チームに1人の時代は終わったんです！」

西武は12月16日、前巨人の高橋礼投手と育成選手契約を結んだことを発表した。背番号は136。ソフトバンク時代の2019年に新人王を獲得した実績を持つ30歳が、新天地で復活を期す。

高橋は球団を通じて「野球を続けたいという思いが強いなかで、その環境をライオンズが用意してくださいました。だからこそ、1日でも早くチームの戦力になれるよう、自分自身を高めていきたいと思っています。ライオンズの優勝に貢献できる投手になることが目標ですし、与えられたポジションでしっかりと結果を残したいです」と力強い談話を出した。

続けて「特徴のあるアンダースロー投手として、與座投手ともお互いに刺激を受け合い、吸収し合いながら、さらに成長していければと思います」と意気込みを口にした。チームメートとなる與座海人は、高橋と同学年の30歳で、今季6勝、2022年に10勝を挙げている主戦投手だ。

その與座は高橋の西武加入が発表された後、自身のXを更新。「まさか一緒にできるとは…」と驚きながらも「1チームに1人の時代は終わったんです！面白くなりそうですね」と胸を高鳴らせた。