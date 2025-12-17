男子テニスで元世界ランキング４位の錦織圭（ユニクロ）が、２０２６年自身の開幕戦として、同年１月５日から始まるツアー下部のチャレンジャー大会、キャンベラ国際（オーストラリア・キャンベラ）に正式にエントリーしたことが１７日、分かった。ツアーを管轄するＡＴＰ（男子プロテニス協会）の公式エントリーリストに、名前が掲載された。

キャンベラ国際は、チャレンジャー大会の中でも、最も規模が高いレベルだ。１８日から本戦が始まる４大大会開幕戦全豪オープン（オーストラリア・メルボルン）の前哨戦のひとつでもあり、ツアー下部大会ながら、選手の層は厚い。錦織は、エントリー締め切りの時点では、まだ本戦に直接入れず、補欠の３番手に位置し、予選からとなる。今後、本戦から欠場者らが出れば繰り上がる。

錦織は、キャンベラ国際の次には、１月１２日から始まる全豪オープンの予選に出場予定。２６年１月２６日開幕の米サンディエゴで行われるチャレンジャー大会にもエントリーする予定だ。

錦織は、２０２５年の開幕で、ツアー大会の香港オープンに大会推薦出場枠のワイルドカードを得て出場し、いきなり準優勝に輝いた。しかし、５月の全仏オープン前哨戦ジュネーブ・オープン（スイス）２回戦で腰椎分離症のため途中棄権。その後は、８月のシンシナティ・オープンで１試合を戦っただけで、実戦から遠ざかった。

１１月１７日に開幕したチャレンジャー大会の横浜慶応チャレンジャー（神奈川・横浜）で復帰。「まだ完全とは言えない」と準々決勝で内田海智（富士薬品）にストレートで敗れた。それでも「２６年に向けて、どうしても試合をしたかった」と意欲を見せていた。