神野梓、高速道路で衝突事故→けがの具合報告 iPhone機能に「救われました」
アイドルで“釣りタレント”としても活動する神野梓（27）が、17日までに自身のSNSを更新。事故でけがをしたことを報告した。
【写真】事故直後とみられる車両も…神野梓（SNSより）
投稿で「釣りに向かう道中、高速道路の真ん中にシカがいて避けきれず衝突。その衝撃でハンドルが効かなくなり、ガードレールに突っ込みました。スピードが100キロ超えてたら・・どんな事故になってたのか。考えると恐ろしいです」と、事故のいきさつを振り返った。
続けて「命を落としてもおかしくない事故だった。と救急隊の方に言われ、こうして今ここにいられるのは、本当に周りの人のおかげです」と感謝をつづった。
また、「みんなに伝えたいことがあります」とし、「高速道路で動物が急に現れた時、急ブレーキや急ハンドルは本当に危険。後続車を巻き込む可能性もあるし、今回みたいにコントロールを失うこともあります」と呼びかけた。
さらに「それともうひとつ」。「iPhoneの『衝突事故検出』機能。強い衝撃を感知すると、自動でカウントダウンが始まり反応がないと119や緊急連絡先に自動通報してくれます。（位置情報も送信されます）」「私はこの機能に、本当に救われました。『まさか』は突然起きる」と紹介した。
「だからこそiPhoneの緊急設定は一度見直してほしい」「この投稿が誰かの命を守るきっかけにますように。次の投稿からは楽しい釣りの投稿にするので、復活待っててね」と締めくくった。
また、事故直後の車の様子と、事故で顔にけがをした写真も公開した。
なおXの次の投稿で「今回の事故で入院もしていませんし、骨折もありません。命に関わるような大きな怪我もなく、今は日常生活に戻れています」と、奇跡的に助かった状況を説明。「投稿は心配してほしかったり、大げさに伝えたかったわけではなく、iPhoneの衝突事故検出のような機能があることを知っているかどうかで、結果が変わるかもしれない。少しでも誰かの役に立てばと思って投稿しました。それだけです」と伝えた。
【写真】事故直後とみられる車両も…神野梓（SNSより）
投稿で「釣りに向かう道中、高速道路の真ん中にシカがいて避けきれず衝突。その衝撃でハンドルが効かなくなり、ガードレールに突っ込みました。スピードが100キロ超えてたら・・どんな事故になってたのか。考えると恐ろしいです」と、事故のいきさつを振り返った。
また、「みんなに伝えたいことがあります」とし、「高速道路で動物が急に現れた時、急ブレーキや急ハンドルは本当に危険。後続車を巻き込む可能性もあるし、今回みたいにコントロールを失うこともあります」と呼びかけた。
さらに「それともうひとつ」。「iPhoneの『衝突事故検出』機能。強い衝撃を感知すると、自動でカウントダウンが始まり反応がないと119や緊急連絡先に自動通報してくれます。（位置情報も送信されます）」「私はこの機能に、本当に救われました。『まさか』は突然起きる」と紹介した。
「だからこそiPhoneの緊急設定は一度見直してほしい」「この投稿が誰かの命を守るきっかけにますように。次の投稿からは楽しい釣りの投稿にするので、復活待っててね」と締めくくった。
また、事故直後の車の様子と、事故で顔にけがをした写真も公開した。
なおXの次の投稿で「今回の事故で入院もしていませんし、骨折もありません。命に関わるような大きな怪我もなく、今は日常生活に戻れています」と、奇跡的に助かった状況を説明。「投稿は心配してほしかったり、大げさに伝えたかったわけではなく、iPhoneの衝突事故検出のような機能があることを知っているかどうかで、結果が変わるかもしれない。少しでも誰かの役に立てばと思って投稿しました。それだけです」と伝えた。