¡¡¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¾ðÊóÈÖÁÈ¡Ö¥µ¥ó¡ª¥·¥ã¥¤¥ó¡×¡Ê·î¡Á¶âÍË¡¦¸áÁ°£¸»þ£±£´Ê¬¡Ë¤Ï£±£·Æü¡¢¹â»ÔÁáÉÄ¼óÁê¤ÈÆüËÜ°Ý¿·¤Î²ñ¤ÎµÈÂ¼ÍÎÊ¸ÂåÉ½¤¬£±£¶Æü¤Ë¹ñ²ñÆâ¤Ç²ñÃÌ¤·¡¢¼«Ì±¡¢°Ý¿·Î¾ÅÞ¤¬¹ñ²ñ¤Ë¶¦Æ±Äó½Ð¤·¤¿½°±¡µÄ°÷Äê¿ôºï¸ºË¡°Æ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢ÍèÇ¯¤Ë·ëÏÀ¤òÆÀ¤ë¤è¤¦¶¨ÎÏ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç°ìÃ×¤·¤¿¤³¤È¤òÊó¤¸¤¿¡£
¡¡º£¹ñ²ñ¤Ç¤ÎÀ®Î©¤ÏÃÇÇ°¤·¡¢½°±¡µÄÄ¹¤Î²¼¤ÇÁªµóÀ©ÅÙ¤Îºß¤êÊý¤ò¸¡Æ¤¤¹¤ëÍ¿ÌîÅÞ¶¨µÄ²ñ¤ÇµÄÏÀ¤¹¤ë¡£
¡¡¥¹¥¿¥¸¥ª¤Ë½Ð±é¤·¤¿Æ±¶ÉÀ¯¼£Éô¤Î¹âÅÄ·½ÂÀÉôÄ¹¤Ïº£²ó¤ÎÅÞ¼ó²ñÃÌ¤Ë¡Ö»ä¤âÀ¯¼£¼èºà¡¢¤½¤ì¤Ê¤ê¤ËÄ¹¤¤¤ó¤Ç¤¹¤¬¤³¤¦¤¤¤Ã¤¿·Á¤ÎÅÞ¼ó²ñÃÌ¤Ï¡¢½é¤á¤Æ¸«¤ë¤È¤¤¤¦°ÛÎã¤Ê¤È¤³¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡×¤ÈÀÚ¤ê½Ð¤¹¤È¡¢¹â»Ô¼óÁê¤ÈµÈÂ¼ÂåÉ½¤Î²ñÃÌ¤Î£Ö£Ô£Ò¤òÎ®¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤Î±ÇÁü¤ò¼õ¤±¹âÅÄ»á¤Ï²ñÃÌ¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿¡Ö¤Þ¤º¾ì½ê¤Ç¤¹¤Í¡£ÅÞ¼ó²ñÃÌ¤Î¾ì½ê¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É°Ý¿·¤Î¹µ¼¼¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¡×¤È¾Ò²ð¤·¡ÖÉáÄÌ¡¢ÅÞ¼ó²ñÃÌ¤Ï¹ñ²ñ¤ÎÃæ¤ÎÃæÎ©Åª¤Ê³ÊÄ´¹â¤¤Éô²°¤Ç¤ä¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤ì¤É¤â¡×¤È¤·¤¿¾å¤Ç¡Ö°Ý¿·¤Î²ñ¤Î¤È¤³¤í¤Ç¡Ä¥Ð¥Ã¥¯¤Ë¤Ï°Ý¿·¤Î¥í¥´¤È¤«¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤Æ¥Ñ¥Í¥ë¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ê¤·¤Þ¤·¤Æ¡¢¤½¤³¤Ç²ñÃÌ¤·¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£¤Ê¤ó¤Ç¤«¡©¤Ã¤ÆÊ¹¤¯¤È¡¢°Ý¿·¤ÎÊý¤¬¡¢¼«Ì±ÅÞ¤¬¸À¤¦¤³¤ÈÊ¹¤¤¤Æ¤¯¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤À¤«¤é¡¢¤»¤á¤Æ¤³¤Ã¤Á¤ËÍè¤Æ¤â¤é¤¦¡Ä¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿±é½Ð¤È¤¤¤¦¤«¡¢¤¿¤Æ¤Ä¤±¤Ë¤·¤¿¡¢¤È¡×¤È²òÀâ¤·¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡Ö¤¢¤È¥á¥ó¥Ð¡¼¤âÉáÄÌ¡¢ÅÞ¼ó²ñÃÌ¤À¤ÈÅÞ¼ó¤È´´»öÄ¹¤¬Æ±ÀÊ¤¹¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢´´»öÄ¹¤¬¤¤¤Ê¤¯¤Æ´±Ë¼Ä¹´±¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£ÌÚ¸¶´±Ë¼Ä¹¤¬¤¤¤Þ¤·¤Æ¡£Ï¢Î©¹ç°Õ¤ò¿Ê¤á¤¿¤Î¤¬°Ý¿·¤ÎµÈÂ¼¤µ¤ó¡¢Æ£ÅÄ¤µ¤ó¤È¡Ê¼«Ì±ÅÞ¤Î¡Ë¹â»Ô¤µ¤ó¡¢ÌÚ¸¶¤µ¤ó¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢¤½¤Î±äÄ¹Àþ¾å¤Ç¤ä¤ê¤¿¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢ÅÞ¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤¯¤Î¤Ï´´»öÄ¹¤Ê¤ó¤Ç¡¢¤½¤³¤¬¤¤¤Ê¤¤¤Ã¤Æ¤È¤³¤í¤â´Þ¤á¤Æ¼«Ì±¡¢¸øÌÀ»þÂå¤È¤Ï¤Þ¤Ã¤¿¤¯°ã¤¦ÅÞ¼ó²ñÃÌ¤À¤Ã¤¿¡×¤È²òÀâ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£