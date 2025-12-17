「マイルドクレンジングオイル」について説明するファンケルの担当者＝４日、東京都内

ファンケル（横浜市中区）は、主力商品のメーク落とし「マイルドクレンジングオイル」を４年ぶりにリニューアルする。１９９７年に発売された初代から８代目。洗浄成分に着目して開発し、「汚れ落ち」と「うるおい保持」が売りのオイルに仕上げた。来年４月１日に発売する。

ファンケルは今月２０日、キリンホールディングス（ＨＤ）による完全子会社化から１年を迎える。グループ内で連携し、持ち前の健康と美容事業を強化している。担当者は「キリンＨＤの開発機器も使用できるようになり、研究内容に深みが出ている」と手応えを明かす。キリンＨＤの組織構成にならって今秋、商品ごとに開発、マーケティング、広告を一貫して担当する責任者を配置した。

新オイルは約３年半かけて開発し、角層内部に洗浄成分が浸透しないよう、独自の技術を取り入れた。化粧品事業本部の担当者は「最高のすっぴんに洗い上げられる」とＰＲする。

価格は原材料費の高騰で値上げし、１２０ミリリットル入り１９８０円。コロナ禍の外出自粛でメーク需要はしぼんだが、出社回帰が進んでオイルの売れ行きも伸長しているという。