ミュージシャンGACKTが17日、X（旧ツイッター）を更新。オーストラリアで10日、16歳未満の子供が交流サイト（SNS）を利用ことを禁止する法律が施行されたことを受け、私見をつづった。

オーストラリアではSNSによるいじめや暴力、性的被害などが相次ぐなどし、自殺などを誘発しているとの批判も起きたことから禁止の動きが高まり、今月10日、16歳未満のSNS利用を禁止する法律が施行された。国家レベルで子供のSNS利用が禁じられるのは初。

こうした状況をうけGACKTは「オーストラリアで、【16歳以下のSNS使用が禁止】になるというニュースを見た。ボクは、SNSという道具は【自由】を与える一方で、【扱いを誤れば心を壊す刃物】だと捉えてきた。大人ですら振り回されるものを、子どもに丸投げするのは無理がある。だから国家が線を引く判断自体は理解できる」と書き出した。

そして「だが、ここで幾つもの疑問が生まれる。YouTubeなどのSNSは危険だから禁止。ではテレビはどうなんだ？ 16歳以下はテレビは禁止にならないのか？ 情報の洪水という意味では構造はほぼ同じ。刺激の強度はテレビの方が高い場合もある。SNSだけを標的にし、テレビを聖域扱いする論理には無理がある。さらに、SNSはすでに生活の基盤だ。完全に閉じるのは非現実的で、遠ざけるだけでは判断力は育たない。抜け道も多く、守るべき子どもだけが不利になる。結局、論点は【道具】ではなく【主体性】だ。テレビでもSNSでも、何を選び、どこで線を引くかを鍛えることが本質」と続けた。

さらにGACKTは「国家の規制より、親も学校も本人もこの情報に溢れた世界で、【どう生きるか】を教える方が力になる。問われているのは、自由を奪うことではなく、【自由を扱える人間をどう育てるか】だ。まったくよくわからない世界になったもんだ。オマエはどう考える？」と問いかけた。

