米レビューサイトのより、ジェームズ・キャメロン監督による人類史上最大スケール映画シリーズ第3弾『アバター：ファイヤ－・アンド・アッシュ』のスコアが発表された。

本記事時点でレビュー件数は144件。批評家スコア69％での滑り出しとなった。1作目の『アバター』（2009）は81%、2作目『アバター：ウェイ・オブ・ウォーター』（2022）は76%だった。

https://www.rottentomatoes.com/m/avatar_fire_and_ash

「このスケールでのキャメロン作品には、やはり心奪われるものがある」（）「キャメロンの真骨頂だ」（）との絶賛に加え、「この映画が存在する世界に生きられて幸運だ」と米。「なぜなら本作は、良い点も悪い点も、大作ブロックバスター商業映画が今なお芸術作品となり得ることの確かな証左だからだ」。

観客スコアは1作目が82%、2作目は92%。2025年12月19日の日米同時公開後のスコア動向に注目だ。

本シリーズは2031年予定の『アバター6』まで構想。キャメロン監督も継続にこだわっているが、予算が高額であるため、実現については『ファイヤ－・アンド・アッシュ』の収益が鍵と。

「ヒットすることは疑っていないが、問題は続きを作れるほど稼げるかだ」とキャメロン。「これで終わりだというなら、それでもいい」と撤退も辞さぬ構えを見せている。

いつ最後になってもおかしくない……常に映画の最高峰を志し続けた渾身のシリーズ最新作『アバター：ファイヤ－・アンド・アッシュ』は2025年12月19日（金）日米同時公開。「ものすごい内容なので、観客の皆さんにぜひ観てほしい」とは、スパイダー役のジャック・チャンピオンの言。

