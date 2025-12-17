¡ÖÄ»È©Î©¤Ã¤¿¡×¥É¥¦¥§¥¤¥ó¡¦¥¸¥ç¥ó¥½¥ó¡¢¡Ø¥¸¥å¥Þ¥ó¥¸¡Ù¸½¾ì¤«¤éÅ·¤Î¥í¥Ó¥ó¡¦¥¦¥£¥ê¥¢¥à¥º¤Ë°¦¸ì¤ë¡ÖÀ¨¤¹¤®¤Þ¤¹¡×
¥É¥¦¥§¥¤¥ó¡¦¥¸¥ç¥ó¥½¥ó¼ç±é¡Ø¥¸¥å¥Þ¥ó¥¸¡Ù¥·¥êー¥ººÇ¿·ºî¡Ê¥¿¥¤¥È¥ëÌ¤Äê¡Ë¤¬»£±ÆÃæ¤À¡£¥¹¥â¥ë¥Àー¡¦¥Ö¥ì¥¤¥Ö¥¹¥Èー¥óÇî»ÎÌò¤Î¥¸¥ç¥ó¥½¥ó¤Ï¡¢»£±Æ¸½¾ì¤«¤éÄ»È©¤òÎ©¤Æ¤Ê¤¬¤é´¶¼Õ¤Î¥á¥Ã¥»ー¥¸¤ò½Ò¤Ù¤Æ¤¤¤ë¡£
¥¸¥ç¥ó¥½¥ó¤¬Åê¹Æ¤·¤¿ÉñÂæÎ¢±ÇÁü¤Ï¡¢2025Ç¯12·î15Æü¤Ë»£±Æ¤µ¤ì¤¿¤â¤Î¡£¤³¤ÎÆü¤Ï¡¢¸Î¥í¥Ó¥ó¡¦¥¦¥£¥ê¥¢¥à¥º¼ç±é¤Î¥·¥êー¥ºÂè1ºî¡Ø¥¸¥å¥Þ¥ó¥¸¡Ù¤¬1995Ç¯12·î15Æü¤ËÊÆ¸ø³«¤µ¤ì¤Æ¤«¤é¡¢¤Á¤ç¤¦¤É30¼þÇ¯¤Ë¤¢¤¿¤ëÆü¤À¡£1ºîÌÜ¤ÎÅÁÀâÅª¤Ê¼ç±é¤È¤·¤ÆÃ¯¤«¤é¤â°¦¤µ¤ì¤¿¥¦¥£¥ê¥¢¥à¥º¤Ï¡¢2014Ç¯¤ËË´¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡£
¥¸¥ç¥ó¥½¥ó¤Ï¤½¤Î¤³¤È¤ò½Ò¤Ù¤Æ¡¢¡Ö30Ç¯¤Ç¤¹¤è¡£Ä»È©Î©¤Ã¤¿¡×¤È¡¢¼ÂºÝ¤ËÄ»È©Î©¤Ã¤Æ¤¤¤ëÏÓ¤ò¸«¤»¤¿¡£¡Ö¥í¥Ó¥ó¤¿¤Á¤¬ÃÛ¤¤¤¿ÁÇÀ²¤é¤·¤¤Æ»¤ò½ËÊ¡¤·¡¢³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÂ³¤±¡¢¿·ºî¤Ç¤Ï¥·¥êー¥º¸¶ÅÀºî¤Ø¤Î·É°Õ¤¬Â¸Ê¬¤Ë¹þ¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò½Ò¤Ù¤Æ¤¤¤ë¡£
¤µ¤é¤Ë¥¸¥ç¥ó¥½¥ó¤Ï¡¢1ºîÌÜ¤Î¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¥·ー¥ó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¥×¥ì¥¼¥ó¡£¥Ï¥ó¥¿ー¤Î¥ô¥¡¥ó¡¦¥Ú¥ë¥È¡Ê¥¸¥ç¥Ê¥µ¥ó¡¦¥Ï¥¤¥É¡Ë¤¬¥í¥Ó¥ó¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤ò¸«¤Ä¤á¤Æ¡Ö¥Ó¥Ó¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¤è¤Ê¡×¤È¿Ò¤Í¤ë¤È¡¢¥í¥Ó¥ó¤¬¡ÖÉÝ¤¤¤Ç¤¹¡×¤ÈÅú¤¨¤ë¾ìÌÌ¤¬¹¥¤¤À¤ÈÀâ¤¯¡£
¡Ö²¶¤Ï¡¢¤è¤¯¿ÆÉã¤«¤é¡È¶²ÉÝ¤È¸þ¤¹ç¤¨¡É¤È¶µ¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¿¡£¤½¤·¤Æ¥ô¥¡¥ó¡¦¥Ú¥ë¥È¤¬½Æ¤ò·â¤Á¡¢¡ÈºÇ¸å¤Î¸ÀÍÕ¤Ï¡É¤È¸À¤¦¡£¤½¤³¤Ç¥í¥Ó¥ó¤Ï¥Ï¥Ã¤È¤·¤Æ¡¢¡È¥¸¥å¥Þ¥ó¥¸¡É¤È¸À¤¦¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¡×
³ºÅö¥·ー¥ó¤Ç¤Ï¥µ¥¤¥³¥í¤¬Å¾¤¬¤ë¤Î¤À¤¬¡¢¼Â¤Ï¥¸¥ç¥ó¥½¥ó¤Ï¤½¤Î¥µ¥¤¥³¥í¤òÆþ¼ê¤·¡¢¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëÈÇ¤Ø¤Î·É°Õ¤È¤·¤Æ¥Á¥çー¥«ー¤Ë¥¢¥ì¥ó¥¸¡£ËÜºî¤Ç¤Ï¾ï¤Ë¿È¤Ë¤Ä¤±¤Æ»£±Æ¤ËÄ©¤ó¤Ç¤¤¤ë¤è¤¦¤À¡£
¡Ö¥í¥Ó¥ó¤È¡¢¡Ø¥¸¥å¥Þ¥ó¥¸¡Ù¥¹¥¿¥Ã¥ÕÁ´°÷¤Ë¡£¤¢¤ì¤«¤é30Ç¯¤Ç¤¹¡£°¦¤È´¶¼Õ¤ò¡£30Ç¯·Ð¤Ã¤Æ¡¢¤½¤Î»£±Æ¥»¥Ã¥È¤Ë¤¤¤ë¤Ê¤ó¤ÆÀ¨¤¹¤®¤ë¡×¤È´¶·ã¤ÎÍÍ»Ò¤Î¥¸¥ç¥ó¥½¥ó¡£¡Ø¥¸¥å¥Þ¥ó¥¸¡Ù¤ò°¦¤¹¤ë¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤¬¤Þ¤¿½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò´î¤Ó¡¢¡Ö¥í¥Ó¥ó¡¢¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡£°¦¤·¤Æ¤Þ¤¹¡×¤È¤Î¸ÀÍÕ¤òÅ·¤Ë¸þ¤«¤Ã¤ÆÊû¤²¤¿¡£
¤³¤ÎºÇ¿·ºî¤Ç¤Ï¥¸¥ç¥ó¥½¥ó¤ÎÂ¾¡¢¥Þ¥¦¥¹¡¦¥Õ¥£¥ó¥ÐーÌò¤Î¥±¥ô¥£¥ó¡¦¥Ïー¥È¡¢¥·¥§¥êー¡¦¥ª¥Ù¥í¥ó¶µ¼øÌò¤Î¥¸¥ã¥Ã¥¯¡¦¥Ö¥é¥Ã¥¯¡¢¥ë¥Óー¡¦¥é¥¦¥ó¥É¥Ï¥¦¥¹Ìò¤Î¥«¥ì¥ó¡¦¥®¥é¥ó¤âÂ³Åê¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëÈÇ¡Ø¥¸¥å¥Þ¥ó¥¸¡Ù¤Ç¥¸¥å¥Ç¥£¡õ¥Ôー¥¿ー»ÐÄï¤Î½ÇÊì¥Î¥é¡¦¥·¥§¥Ñー¥ÉÌò¤ò±é¤¸¤¿¥Ó¥Ó¡¦¥Ë¥åー¥ïー¥¹¤âÅÐ¾ì¤¹¤ë¡£
¡Ø¥¸¥å¥Þ¥ó¥¸¡ÙºÇ¿·ºî¤Ï2026Ç¯12·î11Æü¤ËÊÆ¹ñ¸ø³«Í½Äê¡£´ÆÆÄ¡¦µÓËÜ¤Ï¥¸¥§¥¤¥¯¡¦¥«¥¹¥À¥ó¡¢¶¦Æ±µÓËÜ¤Ï¥¸¥§¥Õ¡¦¥Ô¥ó¥¯¥Êー¡õ¥¹¥³¥Ã¥È¡¦¥íー¥¼¥ó¥Ðー¥°¤¬Ì³¤á¤ë¡£