¥¹¥·¥í¡¼Ì¤Íè·¿ËüÇîÅ¹¡¢¿Íµ¤¥á¥Ë¥å¡¼¤ÈÊÄËë¸å¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤ò¾Ò²ð
¡Ö¥¹¥·¥í¡¼¡×¤ò±¿±Ä¤¹¤ëFOOD & LIFE COMPANIES¤Ë¤è¤ë¤È¡¢Âçºå¡¦´ØÀ¾ËüÇî¤Ë½ÐÅ¹¤·¤Æ¤¤¤¿¡Ö¥¹¥·¥í¡¼Ì¤Íè·¿ËüÇîÅ¹¡×¤Ï¡¢¡Ö¤Þ¤ï¤ë¤¹¤·¤Ï¡¢¤Ä¤Å¤¯¤¹¤·¤Ø¡£-¤¹¤·²°¤ÎÌ¤Íè 2050-¡×¤ò¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ë¡¢³«Ëë¤«¤éÊÄËë¤Þ¤Ç¤Î184Æü´Ö±Ä¶È¤·¤¿¡£²ñ´üÃæ¤ÎÍèÅ¹¼Ô¿ô¤Ï¡¢¤Î¤ÙÌó29Ëü¿Í¡£¹ñÆâ³°¤«¤éÂ¿¤¯¤ÎÍè¾ì¼Ô¤¬Ë¬¤ì¡¢¥¹¥·¥í¡¼¤ÎÌ¤Íè·¿Å¹ÊÞ¤Ë¹â¤¤´Ø¿´¤¬½¸¤Þ¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
(º¸)³«ËëÆü¤Î¥¹¥·¥í¡¼Ì¤Íè·¿ËüÇîÅ¹¤ÈµÒ¤ÎÎó (±¦)ÊÄËëÆü¤Î¥¹¥·¥í¡¼Ì¤Íè·¿ËüÇîÅ¹¤ÈÅ¹ÊÞ½¾¶È°÷
Æ±Å¹¤Ç¤Ï¡¢ËüÇîÅ¹¸ÂÄê¾¦ÉÊ¤Ë²Ã¤¨¡¢F&LC¥°¥ë¡¼¥×¥Ö¥é¥ó¥É¤Ç¤¢¤ëµþÃ®¡¢¿ù¶Ì¡¢¼òÎÓ(sakabayashi)´Æ½¤¥á¥Ë¥å¡¼¤Ê¤É¡¢Éý¹¤¤¾¦ÉÊ¤òÄó¶¡¡£Ãæ¤Ç¤â¿Íµ¤¤ò½¸¤á¤¿Á´¥á¥Ë¥å¡¼¥Ù¥¹¥È3¤Ï°Ê²¼¤ÎÄÌ¤ê¡£
1°Ì¤ÏËÜËîÀÖ¿È(230±ß)¡£ÍÜ¿£¤ÎËÜËî¤ò»ÈÍÑ¤·¡¢¤Í¤Ã¤È¤ê¤È¤·¤¿Ç»¸ü¤ÊÌ£¤ï¤¤¤¬¹¥É¾¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£2°Ì¤ÏÂç¤È¤í¤Î±ößÕ¤ê(590±ß)¡£¿ù¶Ì¤Ç¿Íµ¤¤Î¾¦ÉÊ¤Ç¡¢ÂçÀÚ¤ê¤ÎËÜËîÂç¤È¤í¤Î¥Ü¥ê¥å¡¼¥à´¶¤¬»Ù»ý¤µ¤ì¤¿¡£3°Ì¤Ï¤Þ¤°¤í3´Ó(590±ß)¡£ÀÖ¿È¡¢Ãæ¤È¤í¡¢Âç¤È¤í¤ò°ì»®¤Ç³Ú¤·¤á¤ëËþÂÅÙ¤Î¹â¤µ¤¬É¾²Á¤µ¤ì¤¿¡£
(º¸)ËÜËîÀÖ¿È (Ãæ)Âç¥È¥í¤Î±ößÕ¤ê (±¦)¤Þ¤°¤í3´Ó
¤Þ¤¿¡¢¥¹¥·¥í¡¼Ì¤Íè·¿ËüÇîÅ¹¸ÂÄê¤Î¡Ö¤¢¤·¤¿¤Î¥µ¥«¥Ê¡×¥·¥ê¡¼¥º¤Ç¤âÃíÌÜ¥á¥Ë¥å¡¼¤¬ÊÂ¤ó¤À¡£1°Ì¤ÏÎ¦¾å°é¤Á¤Î°ë¤Þ¤â¤ê¥¦¥ËÊñ¤ß(550±ß)¡£2°Ì¤ÏÎ¦¾å°é¤Á¤Î¹ñ»ºÀ¸¥Õ¥¸¥¢¥È¥é¥ó¥Æ¥£¥Ã¥¯¥µ¡¼¥â¥ó(270±ß)¡£3°Ì¤ÏÎ¦¾å°é¤Á¤Î¥Ó¥«¡¼¥é¤¦¤Ê¤®(390±ß)¡£
(º¸)Î¦¾å°é¤Á¤Î°ë¤Þ¤â¤ê¥¦¥ËÊñ¤ß (Ãæ)Î¦¾å°é¤Á¤Î¹ñ»ºÀ¸¥Õ¥¸¥¢¥È¥é¥ó¥Æ¥£¥Ã¥¯¥µ¡¼¥â¥ó (±¦)Î¦¾å°é¤Á¤Î¥Ó¥«¡¼¥é¤¦¤Ê¤®
F&LC¥°¥ë¡¼¥×¥Ö¥é¥ó¥É¥á¥Ë¥å¡¼¤Ç¤Ï¡¢Âç¤È¤í¤Î±ößÕ¤ê¤ËÂ³¤¡¢¥¯¥ê¡¼¥à¥Á¡¼¥º¤ÎÍÈ¤²´¬¤¥¹¥Ñ¥¤¥·¡¼¥Ä¥Ê¤Î¤»(330±ß)¡¢°û¤á¤ë¥µ¡¼¥â¥ó(590±ß)¡¢µþÃ®É±Ãã¤¤óò¿(190±ß)¤¬¾å°Ì¤ËÆþ¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
(º¸)¥¯¥ê¡¼¥à¥Á¡¼¥º¤ÎÍÈ¤²´¬¤¥¹¥Ñ¥¤¥·¡¼¥Ä¥Ê¤Î¤» (Ãæ)°û¤á¤ë¥µ¡¼¥â¥ó (±¦)µþÃ®É±Ãã¤¤óò¿
¤³¤¦¤·¤¿¼è¤êÁÈ¤ß¤Ï³°Éô¤«¤é¤âÉ¾²Á¤µ¤ì¡¢2025Ç¯ÆüËÜ¹ñºÝÇîÍ÷²ñ¡Ö»ýÂ³²ÄÇ½¤Ê¼è¤êÁÈ¤ß¤Ë´Ø¤¹¤ëÉ½¾´¡×Ä´Ã£ÉôÌç¾Þ¤ä¡¢Âè44²ó¥Ç¥£¥¹¥×¥ì¥¤»º¶È¾Þ(2025)»º¶È¾©Îå¾Þ¤ª¤è¤ÓNDFÆÃÊÌ¾Þ¶ä¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¤¿¤ÈÈ¯É½¡£ÍÜ¿£¿å»ºÊª¤Î¤ß¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿ÅÀ¤ä¡¢´Ä¶ÇÛÎ¸¤È³Ø¤Ó¤òÎ¾Î©¤·¤¿ÂÎ¸³Àß·×¤¬É¾²Á¤µ¤ì¤¿¤È¤µ¤ì¤ë¡£
ÊÄËë¸å¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢Å¹ÊÞ¾ÈÌÀ¤äÆàÎÉ¸©»ºµÈÌî¿ù¤ÎÃì¡¢²È¶ñÎà¤òF&LCËÜ¼Ò¤Ø°ÜÀß¤·ºÆ³èÍÑ¤¹¤ëÍ½Äê¡£¤Þ¤¿¡¢¿ßË¼ÀßÈ÷¤Ê¤É¤â¥¹¥·¥í¡¼³ÆÅ¹ÊÞ¤ÇºÆÍøÍÑ¤µ¤ì¤ë·×²è¤À¤È¤¤¤¦¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¡Ö¤¢¤·¤¿¤Î¥µ¥«¥Ê¡×¤È¤·¤ÆÄó¶¡¤·¤¿¥¦¥Ë¤ä¥»¥ó¥Í¥ó¥À¥¤¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¾ÍèÅª¤ËF&LC¥°¥ë¡¼¥×³Æ¼Ò¤Ç¤ÎÈÎÇä¤ò¸¡Æ¤¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤Î¤³¤È¡£
