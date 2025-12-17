【「ジブリパーク」内「ジブリのなりきり名場面展」】 12月17日 リニューアル

「ジブリのなりきり名場面展」で新たに登場する「君たちはどう生きるか」のコーナー

ジブリパークは、愛知県長久手市の「ジブリパーク」内にある「ジブリのなりきり名場面展」を12月17日にリニューアルする。

「ジブリのなりきり名場面展」は、ジブリパーク内のジブリの大倉庫「中央展示室」で2022年11月の開園時から開催している体験型の企画展示。スタジオジブリ作品の名シーンを表現した展示の中に入り込み、登場人物になりきることができ、写真も撮影できる。今回、開園後初となるリニューアルが実施され、14コーナーの展示のうち、半分の7コーナーが入れ替えられる。

12月16日に開催したメディア向けの内覧会でジブリパークの宮崎吾朗監督が本展示について紹介したうえで「写真を撮ったり、空間そのものを楽しんだりしてもらえればと思います。ジブリの作品をすべて見たことがないという方も、展示をきっかけに少しでも興味を持ってもらえたら嬉しいです。」と語った。

「ジブリのなりきり名場面展」リニューアル 展示概要

新たに登場する「君たちはどう生きるか」のコーナーでは、主人公・眞人（まひと）になりきって、ヒミとともに大伯父と向かい合う場面に入り込むことができる。

同じく新たに登場する作品のひとつは「ギブリーズ episode2」のコーナー。カレーショップトシちゃんでカレーを食べる場面に入り込むことができる。また、別の名場面となる「紅の豚」のコーナーでは、ポルコとエンジンを試運転する場面に入り込んでピッコロおやじになりきれる。

新たに加わった「ギブリーズ episode2」のコーナー

別の名場面となった「紅の豚」のコーナー

新登場の展示（作品）4コーナー

「On Your Mark」、「ホーホケキョ となりの山田くん」、「ギブリーズ episode2」、「君たちはどう生きるか」

12月17日から別の名場面となる展示（作品）3コーナー

「おもひでぽろぽろ」、「紅の豚」、「かぐや姫の物語」

12月17日以降も体験できる展示（作品）7コーナー

「天空の城ラピュタ」、「平成狸合戦ぽんぽこ」、「もののけ姫」、「千と千尋の神隠し」、「ゲド戦記」、「崖の上のポニョ」、「コクリコ坂から」

【宮崎吾朗監督 あいさつ（抜粋）】

「ジブリのなりきり名場面展」は、ジブリパークの開園に合わせてスタートしました。予想以上に好評をいただき、気がつけば3年が経過していました。当初はここまで長く続ける想定ではなかったため、この展示を今後どのように継続していくべきかを改めて考え、皆様に喜んでいただけるのではないかと思いリニューアルしました。

屋外のエリアで扱っていない作品を中心に、特に印象的なシーンや、“これはぜひ立体で見てみたい”と思えるものを意識して選んでいます。

なかでも「ギブリーズ episode2」のコーナーは気に入っています。2次元であるアニメーションを立体化する際にはどうしても無理が生じる部分もありますが、今回の「ギブリーズ episode2」の展示では登場人物が平べったくなっていて、2次元と3次元の間のようで作品のテイストと合っていると感じています。

写真を撮ったり、空間そのものを楽しんだりしていただき、まだ観たことがないジブリ作品を観る、作品に興味を持つきっかけになればと考えています。

あいさつするジブリパークの宮崎吾朗監督

【ジブリパーク】

所在地：愛知県長久手市茨ケ廻間乙1533-1 愛・地球博記念公園内

営業時間：平日10時～17時、土・日・休9時～17時

休園日：火曜（休日の場合は翌平日）、年末年始（12月29日～2026年1月3日）

チケット：予約制、入場2カ月前の10日14時発売。2026年1月、2月入場分を販売（12月16日時点）。

チケット販売場所：Boo-Wooチケットほか、ローソンやミニストップ店頭のLoppi（ロッピー）、ローチケWEB。

