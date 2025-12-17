お笑いコンビ「オリエンタルラジオ」の藤森慎吾（４２）が１７日、バーニーズ ニューヨーク銀座本店で行われた「ＢＡＲＮＥＹＳ ＮＥＷ ＹＯＲＫ ＧＩＦＴ ＷＥＥＫ ２０２５―ＧＩＮＺＡ Ｃｈｒｉｓｔｍａｓ Ｅｄｉｔｉｏｎ―」に登場した。

クリスマスといえば、サンタクローズ。藤森は「子どもができるとそこらへんも考えるようになった」としみじみ。他にも「１人の時は準備しなかった大きめのツリーを置いたり」するそうで「チャラ男も、自分よりも家族のためにすることが楽しいという気持ちになりました。ありがとうございます」と家族に感謝。

さらに「公園の偉大さに気付かされた１年」だったそう。「娘が１歳になって、時間があったら外にでかけるというのが日課で家族の楽しみ。公園にチャラ男時代は一度も行ったことがなかった。誰が使うんだなんて思ってんですけど、いまや１番のありがたい場所。無限に遊べます」と熱を込めた。

また、送りたいギフトは重厚感のあるノートブック。これを「相方（中田敦彦）にプレゼントしたいですね」とニヤり。「あっちゃんはこういうのスゴイ好き。今も勉強を中心にＹｏｕＴｕｂｅ頑張ってやっているし、昔からノートにびっしりメモ取る人。相方にふさわしい」と理由を説明した。

今年、中田と会ったのは「６月に結婚式やったので、その時の１回だけ」。「さみしいとかはなくなりました。忘れた頃にやってくる。レアなポケモンみたいな感覚。居たらラッキー、いるんだ、みたいな」といい、笑いを誘った。