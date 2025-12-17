1児の母・木村文乃、工夫凝らした子どもご飯公開「栄養バランスばっちり」「品数がすごい」の声
【モデルプレス＝2025/12/17】女優の木村文乃が12月16日、自身のInstagramストーリーズを更新。工夫を凝らした子どもご飯を公開し、話題を呼んでいる。
【写真】1児の母・38歳女優「品数がすごい」手作り子供用プレート
木村は「初めてさわらを出してみたけど、大人用のぶたとレンコンの炒め物の方が気に入って全然食べてくれず」と綴り、白米・さわらの塩焼き・千切りキャベツサラダ・トマト・ほうれん草としめじのおひたし・玉ねぎと豆腐のみそ汁・柿といった献立を公開。「アンパンマンふりかけにしてみたけど、相変わらず炭水化物も食べず」と工夫を重ねる様子も明かし、「明日はどんな手を使って出そうかしら」と母としての奮闘ぶりを伝えた。
この投稿に、ファンからは「共感しかない」「栄養バランスばっちりなのに」「品数がすごい」「愛情たっぷりご飯」「毎日お疲れ様です」「戦いは続きますね」などとコメントが集まっている。
木村は2016年に一般男性と結婚し、2019年に離婚を発表。2023年3月に一般男性との再婚、同年7月に第1子の出産を報告した。（modelpress編集部）
◆木村文乃、子どもご飯に試行錯誤
◆木村文乃の投稿に反響
