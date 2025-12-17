Netflixヤンキー恋リア「ラヴ上等」きぃーちゃん（鈴木綺麗）、大胆イメチェンで雰囲気ガラリ「二度見した」「すごく似合ってる」と反響
【モデルプレス＝2025/12/17】Netflixにて配信中の恋愛リアリティシリーズ「ラヴ上等」に出演しているきぃーちゃんこと“きぃぃりぷ”（鈴木綺麗）が12月15日、自身のInstagramを更新。イメージチェンジしたヘアスタイルを公開した。
【写真】ヤンキー恋リア出演ギャル「別人かと思った」バッサリカットで雰囲気ガラリ
鈴木は、ロングヘアから肩上までのショートヘアにイメージチェンジしたショットを公開。「ショートだから首元寒いけどヘアセットが楽すぎて沼」と綴った。
この投稿に、ファンからは「ショートすごく似合ってる」「可愛すぎる」「大人っぽくなった」「雰囲気違ってて二度見した」「別人かと思った」などと反響が寄せられている。
「ラヴ上等」はNetflixが贈る、日本初・ヤンキーの男女たちが血の気たっぷりに繰り広げる純愛リアリティショー。山奥にある学校「羅武上等学園」で、元暴走族総長、元ヤクザ、少年院出身など、社会の“はみ出しもの”として生きてきたヤンキー男女11人が14日間の共同生活を送り、喧嘩に恋に本気（ガチ）でぶつかり合う。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】ヤンキー恋リア出演ギャル「別人かと思った」バッサリカットで雰囲気ガラリ
◆きぃぃりぷ、ショートヘアにイメージチェンジ
鈴木は、ロングヘアから肩上までのショートヘアにイメージチェンジしたショットを公開。「ショートだから首元寒いけどヘアセットが楽すぎて沼」と綴った。
◆きぃぃりぷの投稿に反響
この投稿に、ファンからは「ショートすごく似合ってる」「可愛すぎる」「大人っぽくなった」「雰囲気違ってて二度見した」「別人かと思った」などと反響が寄せられている。
「ラヴ上等」はNetflixが贈る、日本初・ヤンキーの男女たちが血の気たっぷりに繰り広げる純愛リアリティショー。山奥にある学校「羅武上等学園」で、元暴走族総長、元ヤクザ、少年院出身など、社会の“はみ出しもの”として生きてきたヤンキー男女11人が14日間の共同生活を送り、喧嘩に恋に本気（ガチ）でぶつかり合う。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】