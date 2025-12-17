アジア人だから適当？日本代表DFも所属するドイツ名門の動画が物議、2年半所属も残念なミス

ドイツの名門バイエルン・ミュンヘンが公開したクリスマス記念動画が注目を集めている。

【画像】バイエルンが韓国差別？

バイエルンは12月15日、今年1年間を振り返りながらクリスマスを祝う映像を公開。所属選手たちは自国の言語でメッセージを寄せているなか、韓国代表DFキム・ミンジェは「（シーズン）前半戦が終わりましたが、応援してくださりありがとうございます。クリスマスと年末を楽しく過ごし、新年も良い年になりますように」と語った。

問題視されているのは、キム・ミンジェの背後に表示された文字が韓国語ではなく、日本語だったという点。同クラブには日本代表の伊藤洋輝も所属しており、ポジションも同じくディフェンダーだ。意図的に日本語字幕を入れたわけではないとみられるが、キム・ミンジェ本人や韓国のファンにとっては、決して気持ちのいい出来事ではない。キム・ミンジェは2023年7月にバイエルン・ミュンヘンへ加入しており、すでに2年5カ月が経過している。それだけに、今回のミスはより一層戸惑いを招くものとなった。

問題の場面

なおキム・ミンジェは今年5月、バイエルンのリーグ優勝を祝う動画のサムネイルから外され、韓国のサッカーファンの間で議論を呼んだこともある。その後、キム・ミンジェを含めた形で再投稿されたが、クラブに対する批判の声は現地でも上がった。

キム・ミンジェをめぐるバイエルン・ミュンヘンのこうしたミスが繰り返されている点は、やはり残念と言わざるを得ない。