中川翔子「おじいちゃんのおもかげを感じる」双子のにっこりショットが話題「表情豊か」「可愛すぎる」の声
【モデルプレス＝2025/12/17】歌手でタレントの中川翔子が12月16日、自身のInstagramを更新。双子の笑顔のショットを公開し、話題になっている。
中川は「ニコニコ双子たち」とつづり、双子の息子のにっこりとしたショットを公開。「ニコニコしてるとおじいちゃんのおもかげを感じるから泣いちゃいます、みんなの血が流れてるんだなぁ」と家族の繋がりにしみじみとコメントもしている。
この投稿には「おじいちゃん感わかる」「表情豊か」「笑顔が増えて可愛すぎる」「元気いっぱい」などといった反響が寄せられている。
中川は、2023年4月に同年代のお相手との結婚を発表。2025年5月5日に妊娠を公表し、9月30日に双子男児を帝王切開で出産した。（modelpress編集部）
