「愛のかたまり」歌ってくれる後輩多い、堂本剛「どんだけ人が歌うんだっていう」
DOMOTOの堂本剛（46歳）が、12月16日に放送されたラジオ番組「DOMOTOのどんなもんヤ！」（文化放送）に出演。「愛のかたまり」を事務所の後輩が堂本の前で歌うことが多いと話し、「どんだけ『愛のかたまり』を人が歌うんだっていう」と語った。
先日放送された「FNS歌謡祭」の中で、DOMOTO・堂本剛が、SixTONES・ジェシーとSnow Man・宮舘涼太とプライベートで行ったカラオケで、「愛のかたまり」を歌ってくれたというエピソードをさらりと紹介したが、その話の詳細を堂本が話し始める。
堂本によると、ジェシーと“舘様”は毎回カラオケで「愛のかたまり」を歌ってくれるそうで、この時もジェシーが「僕がどれだけ剛くんを好きかっていうのを伝えます」と宣言したため、「いや、もういいよ、前も聞いたやん」とツッコミを入れながらも、結局歌を聞く羽目になるとのこと。
堂本によると、亀梨和也もプライベートで堂本の前で歌ってくれたこともあるそうで、「どんだけ『愛のかたまり』を人が歌うんだっていう」と話しながらも、「『愛のかたまり』はいろいろなところで言ってますけど、20数年前に合作した楽曲で、今こうやってね、後輩の方々も歌ってくださったりとか、思い出をたくさん作ってくれる曲になってるんでね。こういう、ちょっと笑える話も含めて。あの時はそこまで考えて書いてなかったんですけど、あの時もこの楽曲に真剣に向き合ってかけて良かったんだなっていう風に思いますね」と語った。
