【福舞トミカ】 12月27日 発売予定 価格：1個770円

タカラトミーは「福舞トミカ」を12月27日に発売する。価格は1個770円で、ミステリーボックス仕様。

本製品は2013年から展開している「日本らしさ」、「正月らしさ」を軸としたトミカの新春向け商品。今回は2026年の干支「午」の他「シマエナガ」、「白狐」、「麒麟」、「蟹」、「金のわに」の6種を展開する。

ラインナップは「【午】 三菱 ランサーエボリューションIV」、「【シマエナガ】 ダイハツ ムーヴ キャンバス」、「【白狐】 日産 フェアレディZ」、「【麒麟】 トヨタ AE86 スプリンタートレノ」、「【蟹】 軽装甲機動車」、「【金のわに】 UDトラックス クオン（金のわにトラック）」の6種となっている。いずれも紅白や金でデザインされており、正月の晴れの日らしさを感じる。

ラインナップ

