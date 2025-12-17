甲子園で躍動するか。

阪神藤川監督の「新人は張り切り過ぎない」指令にスタッフ戦々恐々…よぎる森下翔太の“トラウマ”

阪神は16日、来季の新助っ人として、キャム・ディベイニー（28=前パイレーツ）の獲得を発表。2019年ドラフト15巡目（全体463位）でブルワーズに入団。主に遊撃を守り、マイナー通算85本塁打をマークした。

24年プレミア12で米国代表入り。今季8月にパイレーツでメジャー初昇格を果たしたが、14試合で打率.139、0本塁打に終わり、今オフ、海外でのプレー機会を得るため、自由契約となった。

阪神は遊撃、左翼がレギュラー不在。正遊撃手候補として期待は高まるが、メジャーに詳しいスポーツライターの友成那智氏は「仮に年間を通して一軍でプレーした場合、打率.230〜.240、15本塁打程度の成績になりそうです」と、こう続ける。

「打撃で特筆すべきは今季のロイヤルズ3A時代に、69試合で打率.272、OPS.931と3Aでトップクラスの成績を残したこと。ただし、メジャーでは変化球に苦戦。全球種の空振り率は45％。メジャー平均の25％を大きく上回った。変化球に対しての空振り率は60％を超えるため、制球力が高く、投球術を兼ね備える日本の投手にも同様に苦戦しかねない」

では、ウリは何か。

「二塁、三塁、外野を守れるという触れ込みですが、マイナーでは遊撃で固定されていたように、守備力は高く、肩も強い。最大の武器はハングリー精神でしょう。大学3年時は故障でドラフト指名漏れ。大学4年時にようやく指名された。15巡目での入団ですから、契約金は1万ドル（約150万円）にも満たない。数千ドル程度でしょう。入団当初はオフにアルバイトをしないと生活できないレベルだったと思います。メジャー経験もほとんどなく、年俸も格安。これまで大金を稼ぐチャンスが全くなかった。ジャパニーズドリームを掴むべく、とにかくガムシャラに、一生懸命プレーするのは間違いない。メジャーリーガーにありがちな、プライドがジャマをすることもなく、日本の野球に順応しようと必死に努力するのではないか」とは、前出の友成氏だ。

