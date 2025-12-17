来秋ドラフト1位候補の159キロ右腕・佐藤幻瑛（仙台大3年）が、メジャー挑戦を視野に入れて米大学に編入するという。16日付の日刊スポーツが報じた。

佐藤は青森の柏木農出身。高校時代は無名だったが、大学1年で出場した全日本大学選手権1回戦（対桐蔭横浜大）で古謝（現楽天）と投げ合って152キロをマーク。ネット裏のスカウトを仰天させている。3年生ながら今夏の日米大学選手権では日本代表入り、史上初の3連覇に貢献した実績の持ち主だ。

その佐藤は来年2月以降に渡米、米大学のサマーリーグに参加して27年7月、メジャードラフトの指名を待つプランらしい。

日本のプロ野球を経ずにメジャー挑戦するのであれば、別の選択肢がある。4年時の来年も仙台大でプレーしてプロ志望届を提出、手続きを踏んだ上で再来年1月15日以降にメジャー球団と契約すればいい。今年1月に高校から直接、アスレチックスと契約した森井翔太郎と同じパターンだ。その方が米大学に編入するより半年ほど早くメジャー球団と契約できるし、実入りもデカくなる可能性がある。

「佐藤は球が速いけど細かい制球力がない。スライダーやフォークのキレや精度もいまひとつ。日本のプロ野球であれば159キロの速球は大きな武器、1位指名もあるかもしれないが、現状でメジャーのドラフトにかかるとすればおそらく3巡目くらいでしょう。3巡目だと、契約金の相場は1億円程度。けれども、森井は2億4000万円ですから、大学生の佐藤はそれ以上の金額も期待できます」（ア・リーグのスカウト）

にもかかわらず、佐藤がわざわざ米大学に編入するのはなぜか。

「ケガを恐れているのかもしれません。阪神の下村、中日の草加、広島の常広など、大学時代の投げ過ぎがたたってプロ入り後、いきなり肘を痛める投手は多い。米国の大学であれば、その点は心配ありませんから」

と、マスコミ関係者がこう続ける。

「佐藤のバックには代理人がついています。故障を危惧する本人の気持ちに付け入ったのか、今回の米大学への編入は本人と代理人の2人で話を進めたフシがある。仙台大の森本監督が本人から編入の意思を聞かされたのはごく最近だと聞きましたからね」

ドラフト1位クラスの大学生が、日本のプロ野球を経ずにメジャーに挑戦するとすれば、おそらく初めてのケースになる。

佐々木麟太郎でもお馴染みの米留学だが、果たしてそこはどのような環境なのか。実際にプレーしている日本人選手に尋ねると、「キャッチボールの距離まで1日ごとに管理」「医療機器が使い放題」といった夢のような話が飛び出した。

