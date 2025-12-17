MELLERIO新作コレクション♡タリスマン・メダルで魅せる重ね着け

フランス最古のジュエリーメゾン、MELLERIOが発表する《Cabinet de Curiosités》コレクションに新作メダル＆チャームが登場♡ジャルディーノ メダル各種1,540,000円（税込）、ピエールリ メダル ローズ2,750,000円（税込）など、多彩な色石とダイヤモンドで日常に自由な重ね着けを楽しめます。タリスマンとして身につける喜びも特別です。

ジャルディーノ メダル：イタリア庭園を想起するカラーハーモニー

ジャルディーノ メダルは、オレンジブラッサム・グリーンフィールズ・ブルーベルベットなど4種のカラーバリエーションを展開。

各\1,540,000（税込）、ダイヤモンドのみ\1,650,000（税込）。

ルネサンス期の植物モチーフを現代的に再解釈したデザインは、マットとポリッシュが織りなすゴールドの質感が静かな奥行きを添え、重ね着けでも存在感を発揮します。

エトワール＆ピエールリ メダル：タリスマンのように身につける喜び

星モチーフのエトワール メダル各種\1,430,000（税込）。

そして19世紀のコルサージュ意匠を現代的に仕上げたピエールリ メダル ローズ\2,750,000（税込）は、ネックレスやブレスレット、バッグジュエルとしても楽しめます♡

多彩な色石やダイヤモンドが、ひとつでも重ねても自由に表情を変え、日常に特別な輝きを添えます。

タリスマンメダルで日常に彩りを



MELLERIO《Cabinet de Curiosités》コレクションは、ジャルディーノ メダル1,540,000円（税込）。

そしてスターリーナイト メダル グリーンゴールド\748,000（税込）など多彩な新作メダル＆チャームが揃い、自由な重ね着けを楽しめます♡

ネックレス、ブレスレット、バッグジュエルとして身につけることで、タリスマンとして日常に穏やかな守りと輝きをもたらします。