MLB・メッツは17日、前マリナーズのホルヘ・ポランコ選手と2年契約を結んだことを発表しました。

ポランコ選手は、今シーズン138試合に出場し、打率.265、26本塁打、78打点をマーク。ア・リーグ地区シリーズ第2戦では、タイガースのサイ・ヤング賞投手タリク・スクバル投手から2本のソロホームランを放ち、マリナーズの勝利に貢献しました。また、同第5戦15回には、決勝タイムリーを放つなど、勝負強い打撃でマリナーズをア・リーグ優勝決定シリーズへ導きました。

ポランコ選手は、ツインズとマリナーズで通算1088試合に出場し、打率.263、154本塁打、570打点という成績を残しています。2019年には、オールスターに選出され、153試合で打率.295のキャリアハイをマーク。2021年には、33本塁打、98打点でこちらもキャリアハイとなっています。

メッツの野球運営社長デイビッド・スターンズ氏は「ホルヘを組織に迎えられることを楽しみにしており、今後2年間チームの大きな一員になることを期待しています」と語りました。また、「ホルヘの運動能力と攻守両面での多才さは、チームをさらに強化していく上で完璧なフィット感を与えています。 現状では、ホルヘが一塁手やDHを守り、必要に応じて他のポジションを回ることが予想されます」と起用法を示唆。今オフに抜けた主砲ピート・アロンソ選手の穴を埋める活躍が期待されます。