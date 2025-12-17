““無限の可能性を胸に”滝口愛奈、水着姿で魅力発揮 『ヤングチャンピオン烈』でフレッシュな輝き
アイドルグループ「なみだ色の消しごむ」でセンターを務める滝口愛奈が、『ヤングチャンピオン烈』新年No.1（発売中／秋田書店）の巻中グラビアに登場し、水着グラビアを披露した。
本グラビアでは、“無限の可能性を胸に、まっさらな一歩を踏み出す”というコンセプトのもと、滝口のフレッシュな魅力を丁寧に切り取ったカットを多数掲載。透明感のある表情と自然体の佇まいが印象的で、アイドルとしての瑞々しさと、これからの成長を予感させる一瞬が詰め込まれている。
同号の表紙＆巻頭グラビアには、YouTube『佐久間宣行のNOBROCK TV』のドッキリ企画で“ピュアすぎる”と話題を集め、大ブレイク中の森脇梨々夏が再登場。勢いに乗る2人の個性が誌面を彩り、新年号にふさわしい華やかな一冊に仕上がった。
