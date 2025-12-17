【オリコン】米津玄師「IRIS OUT」がV13 HANA、BE:FIRST新曲がTOP3 Snow Man「カリスマックス」再浮上【ストリーミング上位動向】
25/12/22付オリコン週間ストリーミングランキング（集計期間：2025年12月8日〜14日）では、米津玄師の「IRIS OUT」が週間再生数1151.1万回（前週比14.7％減）を記録し、男性ソロアーティスト初となる13週連続1位を獲得。自身の持つ男性ソロアーティスト歴代1位の「連続1位獲得週数」記録を今週も塗り替えた。週間再生数は、9/29付の初登場から13週連続で1000万回超えの超高水準をキープ。累積再生数を2億6678.6万回に伸ばした。
【週間総再生数グラフ】ミセス独走 「クリスマスソング」浮上のback numberが追う
2位は12週ぶりに交代。HANAの新曲「NON STOP」が前週の初登場9位から7ランクアップした。週間再生数は前週比約1.6倍の891.9万回となり、今作初のTOP3入りを果たした。HANAは今週も3曲がTOP10入りし、6位（前週4位）「Blue Jeans」（週間再生数572.8万回／前週比11.4％減）の累積再生数は1億9271.4万回に。9位（前週8位）のデビュー曲「ROSE」（週間再生数512.3万回／前週比6.0％減）は、登場37週目で通算34週目のTOP10入りを果たし、累積再生数を2億5176.4万回に伸ばした。
3位にはBE:FIRSTの新曲「街灯」（12月8日配信開始／週間再生数752.8万回）が初登場した。ゴスペルをベースにドラマチックに展開するトラックに、表情豊かなBE:FIRSTの歌声と、温もりあふれるコーラスワークが重なるハッピーなパーティーソングとなっている。
4位は、前週まで初登場から11週連続2位を記録していた米津玄師,宇多田ヒカル「JANE DOE」（週間再生数588.1万回／前週比18.5％減）。12週連続でTOP5をキープし、累積再生数は1億1741.1万回となった。
5位（前週3位）はMrs. GREEN APPLE「ライラック」（週間再生数579.4万回／前週比13.5％減）。登場88週にして通算84週目のTOP5入りとなり、自己最多の累積再生数を8億3400.9万回に伸ばした。
7位（前週11位）のSnow Man「カリスマックス」（週間再生数539.4万回／前週比11.4％増）は14週ぶりにTOP10返り咲き。12月13・14日に東京・国立競技場で開催された韓国KBSの音楽祭『2025 Music Bank Global Festival in JAPAN』の初日公演に、Snow Manが日韓国交正常化60周年を記念したスペシャルゲストとして登場。「カリスマックス」を含む3曲を披露し、反響を呼んだ。
8位（前週12位）にはback numberの「クリスマスソング」（週間再生数522.8万回／前週比8.5％増）が、25/1/6付以来50週ぶりにTOP10返り咲き。クリスマス定番曲の累積再生数を4億5174.1万回に伸ばした。
10位（前週5位）はHUNTR/X, EJAE, AUDREY NUNA, REI AMI, KPop Demon Hunters Cast「Golden」（週間再生数502.9万回／前週比16.7％減）が2週連続・通算3週目のTOP10。累積再生数を8332.3万回に伸ばした。
アーティスト別TOP500ランクイン楽曲数と総再生数は、今週も不動の1位はMrs. GREEN APPLE。ランクイン数は前週比1曲増の34曲、総再生数は6319.8万回（前週比13.6％減）だった。
総再生数2位（前週2位）のback numberは、27曲（前週比+2）がランクインし、総再生数は4888.6万回（前週比2.8％増）。前出の「クリスマスソング」と「ヒロイン」の2曲が牽引した。
3位（前週4位）のHANAはランクイン数10曲（前週比±0）、総再生数は新曲「NON STOP」の牽引で3634.6万回（前週比5.4％増）に。4位（前週3位）の米津玄師はランクイン数16曲（前週比±0）で総再生数は3324.4万回（前週比16.7％減）、5位（前週5位）のOfficial髭男dismはランクイン数14曲（前週比±0）で総再生数2021.9万回だった。
初登場トピックス
■なにわ男子の新曲「Never Romantic」が初登場62位
なにわ男子の新曲「Never Romantic」（12月8日配信開始）が、週間再生数196.3万回で62位に初登場した。同曲は、メンバーの高橋恭平がクアトロ主演を務め、藤原丈一郎も出演する映画『ロマンティック・キラー』（12月12日公開）の“ミラクルテーマソング”。同日付の週間デジタルシングル（単曲）ランキングでは初登場1位を獲得した。
節目トピックス
■Vaundy「東京フラッシュ」累積3億回突破 通算6作目
Vaundyの「東京フラッシュ」（2019年11月29日配信開始）の累積再生数が3億62.9万回に達した。累積3億回突破は、「怪獣の花唄」「不可幸力」「踊り子」「napori」「花占い」に続き、通算6作目となった。
同曲は、2021年4月期にABEMAで放送された『恋する週末ホームステイ2021春
Tokyo』（2021年4月期放送／ABEMA）の挿入歌として使用されていた。
■幾田りら「恋風」、自身最速で累積1億回突破
幾田りら「恋風」（4月7日配信開始）の累積再生数が1億73.9万回に達した。登場36週目での累積1億回突破は「スパークル」（58週）を抜き、自身最速となった。
累積1億回超え作品は「スパークル」「Answer」に続き、通算3作目。「恋風」は今年4月期にABEMAで放送された『今日、好きになりました。』主題歌。
■BoA「メリクリ」で自身初の累積1億回突破
BoAの「メリクリ」（2015年7月1日配信開始）の累積再生数が1億27.9万回に達し、自身初となる累積1億回を突破した。
同曲は、2004年12月にCDシングルとしてリリースしたBoAの代表的なウィンターソング。大好きな人のそばにいたいという、まっすぐな思いを歌ったラブバラードとなっている。
