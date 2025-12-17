Åìµþ1¿ÍÊë¤é¤·¤òÌ´¸«¤ë¤¢¤Ê¤¿¤Ø¡¡4¾öÈ¾¥ï¥ó¥ë¡¼¥à¤ò¥¹¥Ã¥¥ê¤µ¤»¤ëËâË¡¡¡¶¹¾®½»Âð¸¦µæ¤ÇÆÀ¤¿²÷Å¬¶õ´Ö¤ÎÅ¯³Ø
Åìµþ¡¦½ÂÃ«¤Î¤Û¤É¶á¤¯¡¢4¾öÈ¾¤Î¥ï¥ó¥ë¡¼¥à¤Ç°ì¿ÍÊë¤é¤·¤ò¤·¤Æ¤¤¤ëÃËÀ¤¬¡¢¸Â¤é¤ì¤¿¥¹¥Ú¡¼¥¹¤Ç²÷Å¬¤ËÊë¤é¤¹¹©É×¤ò¾Ò²ð¤¹¤ëÆ°²è¤òYouTube¤ËÅê¹Æ¤·¤Þ¤·¤¿¡£Çò¤ÈÎÐ¤ò´ðÄ´¤Ë¤¹¤Ã¤¤êÀ°¤¨¤é¤ì¤¿Éô²°¤Ë¤Ï¡¢¡Ö¶¹¤¤¶õ´Ö¤ò¾å¼ê¤Ë»È¤Ã¤Æ¤¤¤ÆÁÇÅ¨¡×¡ÖÀ°ÍýÀ°ÆÜ¤µ¤ì¤ÆÌµÂÌ¤¬¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¡¢ÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÚÆ°²è¡Û4¾öÈ¾¥ï¥ó¥ë¡¼¥à¤ò¥¹¥Ã¥¥ê¤µ¤»¤ëËâË¡
Åê¹Æ¼ç¤Ï¡¢Æü¾ïvlog¤òYouTube¤ÇÈ¯¿®¤¹¤ëTadawo¤µ¤ó¡Ê@Tadawo-japanvlog¡Ë¡£¤Ê¤¼¤³¤ÎÉô²°¤òÁª¤Ó¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤Ë¿´ÃÏ¤è¤¤¶õ´Ö¤ò¤Ä¤¯¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡¢¤½¤Î¤³¤À¤ï¤ê¤ä¹Í¤¨¤òÊ¹¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ø¶¹¤¯¤Æ¤â¸Å¤¯¤Æ¤â¥¢¥ê¡ª¡Ù¤È¥Ý¥¸¥Æ¥£¥Ö¤Êµ¤»ý¤Á¤Ç
Tadawo¤µ¤ó¤¬½ÂÃ«¤Ë¶á¤¤¸½ºß¤ÎÉô²°¤òÁª¤ó¤À¤Î¤Ï¡¢Åö»þ¤Î¿¦¾ì¤¬·ÃÈæ¼÷¤Ë¤¢¤Ã¤¿¤³¤È¡¢¤Þ¤¿³¹¤ÎÊ·°Ïµ¤¤¬¹¥¤ß¤À¤Ã¤¿»°¸®Ãã²°¤Ë¤â¶á¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤¬ÍýÍ³¤À¤½¤¦¡£
¡Ö¼Ò²ñ¿Í¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ½é¤á¤Æ½»¤àÉô²°¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢¡Ø¶¹¤¯¤Æ¤â¸Å¤¯¤Æ¤â¥¢¥ê¡ª¡Ù¤È¥Ý¥¸¥Æ¥£¥Ö¤Êµ¤»ý¤Á¤Ç·è¤á¤Þ¤·¤¿¡×
Tadawo¤µ¤ó¤ÎÉô²°¤ÏÌó4¾öÈ¾¤Î¶¹¾®¥¢¥Ñ¡¼¥È¤Ç¤¹¤¬¡¢Çò¤ÈÎÐ¤ò´ðÄ´¤ËÀ¶·é´¶¤È¿´ÃÏ¤è¤µ¤òÄÉµá¤·¤¿¶õ´Ö¤Ç¤¹¡£Ä¹Êý·Á¤Î¥ï¥ó¥ë¡¼¥à¤Ë¤Ï¡¢±ü¤Ë¥·¥ó¥°¥ë¥Ù¥Ã¥É¤òÇÛÃÖ¤·¡¢¼êÁ°¤Ë¥¥Ã¥Á¥ó¤È¥æ¥Ë¥Ã¥È¥Ð¥¹¤¬ÎÙÀÜ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£²È¶ñ¤ÏÇò¤ÇÅý°ì¤µ¤ì¤¿¼ýÇ¼¤ä¼êºî¤ê¤ÎÃª¤òÊÉ±è¤¤¤ËÇÛÃÖ¤·¤Æ°µÇ÷´¶¤òÍÞ¤¨¡¢¾²¤ò¹¤¯¸«¤»¤ë¥é¥°¤òºÎÍÑ¡£
¤Þ¤¿¡¢´ÑÍÕ¿¢Êª¤òÂ¿ÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢ÅÔ¿´¤Ç¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¤â²º¤ä¤«¤Çµï¿´ÃÏ¤ÎÎÉ¤¤¡Ö¾®¤µ¤Ê°ÂÂ©¤ÎÃÏ¡×¤Î¤è¤¦¤ÊÊ·°Ïµ¤¤ò¾ú¤·½Ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£²È¶ñ¤ä²ÈÅÅ¤â¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¤Ê¤â¤Î¤¬Â¿¤¯¡¢¾®¤µ¤ÊÎäÂ¢¸Ë¤Ë¤Ï¿©ºà¤¬¤®¤å¤¦¤®¤å¤¦¤ËµÍ¤á¤é¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢Æ°²è¤Ç¤Ï¡Ö¥³¥ó¥í¤Î¾å¤ÇÎÁÍý¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Âç³Ø±¡¤ÇÆüËÜ¤Î¶¹¾®½»Âð¤ò¸¦µæ
Âç³Ø±¡¤Ç¤Ï¡¢ÆüËÜ¤Î¶¹¾®½»Âð¤Î¸¦µæ¤Ë·È¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦Tadawo¤µ¤ó¡£Æ°²è¤Ë½Ð¤Æ¤¯¤ë¡Ö¶¹¤¤Éô²°¤Ç¤Ï°ì¤Ä¤ÎÊª¤ä¶õ´Ö¤ËÆó¤Ä¤ÎÌò³ä¤òÍ¿¤¨¤ë¡×¤È¤¤¤¦¹Í¤¨¤Ï¡¢¤½¤Î¤È¤¤Ë½Ð²ñ¤Ã¤¿¤â¤Î¤À¤½¤¦¡£
¡Ö¤¿¤È¤¨¶¹¤¤Éô²°¤Ç¤â¡¢Êë¤é¤·¤Ë¤â¤¿¤é¤¹Ìò³ä¤ÎÂ¿¤µ¤¬½»Âð¤ÎË¤«¤µ¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤ò³Ø¤Ó¤Þ¤·¤¿¡£Îã¤¨¤Ð³¬ÃÊ°ì¤Ä¤È¤Ã¤Æ¤â¡¢°Ø»Ò¤ä¥Æ¡¼¥Ö¥ë¡¢¾þ¤êÃª¤È¤·¤Æ³èÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿³Ø¤Ó¤Î·Ð¸³¤¬¡¢¤³¤ÎÅìµþ¤Çµç¶þ¤À¤±¤ÉË¤«¤ËÊë¤é¤¹¤³¤È¤Î¥Ò¥ó¥È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡×
¡ÈÆó¤Ä¤ÎÌò³ä¤ò¤â¤¿¤»¤ë¶õ´Ö¤Å¤¯¤ê¡É¤Ø¤Î¤³¤À¤ï¤ê¤Ï¡¢¿©´ïÃª¤«¤éÄß¤ê²¼¤²¤¿¥×¥í¥¸¥§¥¯¥¿¡¼¤ä¸¼´ØÈâ¤ËÀßÃÖ¤µ¤ì¤¿¥¿¥¤¥Þ¡¼¤Ê¤É¡¢¼ÂºÝ¤ÎÊë¤é¤·¤Ö¤ê¤«¤é¤â»Ç¤¨¤Þ¤¹¡£Ã±¤Ë¸Â¤é¤ì¤¿¥¹¥Ú¡¼¥¹¤ò¸úÎ¨ÎÉ¤¯»È¤¦¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢À¸³è¤ÎÃæ¤Ë¡ÈÍ·¤Ó¡É¤ä¡È¹©É×¤ÎÍ¾Çò¡É¤ò¤Ä¤¯¤ë¤³¤È¤â¡¢Tadawo¤µ¤ó¤ÎÊë¤é¤·¤Î¥Æ¡¼¥Þ¤Ê¤Î¤À¤È¤«¡£
¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¢¤ä¼ýÇ¼¤Ë¤â¤³¤À¤ï¤ê
Æ°²è¤Ç¤Ï¡¢³ØÀ¸»þÂå¤Ë¤Ä¤¯¤Ã¤¿Ãª¤ä¥Æ¡¼¥Ö¥ë¤â¾Ò²ð¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¢¤ä¼ýÇ¼¤Ë¤â¤³¤À¤ï¤ê¤¬¸«¤¨¤Þ¤¹¡£
¡ÖÉô²°¤Ë¤¢¤ë²È¶ñ¤Î·Á¤ÏÍÍ¡¹¤Ç¤¹¤¬¡¢ÇÛÃÖ¤ä¿§¤ÎÅý°ì´¶¤ò¹©É×¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢À¸³è´¶¤¬°î¤ì¤ë¤è¤¦¤ÊÉô²°¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¶¹¤¤Éô²°¤ÎÃæ¤ò¥·¥ó¥×¥ë¤Ë¤Þ¤È¤á¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¡¢»¦É÷·Ê¤Ç¤«¤¨¤Ã¤Æµç¶þ¤Ë¸«¤¨¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤Î¤¿¤á¶õ´Ö¤¬¹¤¯¸«¤¨¤ë¡¢³î¤Ä¥¤¥¥¤¥¤È¤·¤¿Ê·°Ïµ¤¤Î¤¢¤ëÉô²°¤Ë¤Ê¤ë¤è¤¦¤Ë°Õ¼±¤·¤ÆÊª¤òÃÖ¤¤¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
ÅÔ²ñ¤Î¿¿¤óÃæ¤ÇÊë¤é¤¹¤«¤é¤³¤½¡¢ÀÅ¤«¤Ê»þ´Ö¤òÂçÀÚ¤Ë¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦Tadawo¤µ¤ó¡£²È¤Î³°¤Ç¤Ï»É·ã¤ò¼õ¤±¡¢²È¤ÎÃæ¤Ç¤ÏÍî¤ÁÃå¤¤¤Æ²á¤´¤¹¡½¡½¤½¤ÎÀÚ¤êÂØ¤¨¤ò»Ù¤¨¤ë¤Î¤¬¡¢¤³¤Î¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¤ÊÉô²°¤Ê¤Î¤À¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ö½ÂÃ«¤Î¤è¤¦¤ÊÌÜ¤Þ¤°¤ë¤·¤¯ÊÑ²½¤·¤Æ¤¤¤¯³¹¤Ç¤Ï¡¢³°¤Ø½Ð¤«¤±¤ÆÊ¸²½¤Ë¿¨¤ì¤ë¤³¤È¤¬¥ê¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤¬Åìµþ¤Ç²á¤´¤¹Âé¸ïÌ£¤À¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢¤¢¤È¤Ï¡Ø¤Ò¤Ã¤½¤ê°ì¿Í¤Ç²á¤´¤»¤ë¼«Ê¬¤ÎÁã¤¬¤¢¤ì¤Ð¤¤¤¤¡Ù¤È¤¤¤¦¼«Ê¬¤Ê¤ê¤ÎÅú¤¨¤ËÃ©¤êÃå¤¤Þ¤·¤¿¡×
Åìµþ¤Ç°ì¿ÍÊë¤é¤·¤ò»Ï¤á¤ë¿Í¤Ø
¤½¤ó¤ÊTadawo¤µ¤ó¤Ë¡¢¤³¤ì¤«¤éÅìµþ¤Ç°ì¿ÍÊë¤é¤·¤ò»Ï¤á¤ëÊý¤äÀ¸³è¤ò»Ï¤á¤è¤¦¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ëÊý¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢²÷Å¬¤ËÊë¤é¤¹¤¿¤á¤Î¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤ò¤â¤é¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö²ÈÄÂ¤Î¹â¤¤Åìµþ¤Ç¡¢¶¹¤¤Éô²°¤ÇÊë¤é¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò¤É¤³¤«ÃÑ¤º¤«¤·¤¤¡¢¸å¤í¤á¤¿¤¤¤È»×¤¦¿Í¤ÏÂ¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢»ä¤â¤½¤Î°ì¿Í¤Ç¤·¤¿¡£¤Ç¤â¡¢²È¶ñ¤ÎÃÖ¤Êý¤äÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¼¡Âè¤Ç²ò¾Ã¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤âÂ¿¤¤¤Ç¤¹¡£¤½¤Î¤Ò¤é¤á¤¤³¤½¤¬¥Ç¥¶¥¤¥ó¡£Éô²°¤Î¶¹¤µ¤äÉÔÊØ¤µ¤ò¥Ý¥¸¥Æ¥£¥Ö¤Ê»ëÅÀ¤Ç°ìÅÙ¸«¤Æ¤ß¤ë¤È¡¢²¿¤«¤Ò¤é¤á¤¤¬¤¢¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡×