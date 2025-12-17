愛知県で旅先で食べたい「ご当地グルメ」ランキング！ 2位「味噌煮込みうどん」を抑えた1位は？【2025年調査】
外出や旅行への意欲が高まる中、そこでしか味わえない特別な味への関心が集まっています。土地の風土から生まれた個性豊かな食文化を体験することが、旅の満足度を大きく向上させる鍵となります。
All About ニュース編集部では、2025年12月2日の期間、全国10〜70代の男女250人を対象に、ご当地グルメに関するアンケートを実施しました。
その中から、旅先で食べたい「愛知県のご当地グルメ」ランキングの結果をご紹介します。
回答者からは「赤味噌の濃厚なスープとコシの強いうどんが特徴で、寒い時期に特に食べてみたいご当地グルメです。他県では味わえない独特の風味を本場で楽しみたい」（50代女性／福岡県）、「寒い季節には体の芯から温まり、旅の疲れもほっと癒されるような一杯。地元の人々に長年愛されてきた味で、まさに“名古屋めし”の代表格。旅先でその土地ならではの味を楽しむなら、外せないごちそうです」（40代女性／滋賀県）、「赤味噌の味を特別に味わえる食べ物です。鍋の中にたくさんの具材とうどんが絡み合って、赤味噌本来の甘い香りと、口の中に入れた時の辛みが絶品だと思うから」（60代女性／静岡県）といった声が集まりました。
回答者からは「ひつまぶし大好きなので、絶対に食べたい」（40代女性／東京都）、「香ばしい炭火焼きとタレの絶妙な味わいを、一膳で三通りの食べ方、そのまま・薬味と一緒・お茶漬け風で楽しめる点が魅力」（40代男性／大阪府）、「鰻を色んなパターンで食べられてしかも全部の食べ方が美味しい。最高です」（40代男性／神奈川県）といった声が集まりました。
※回答者からのコメントは原文ママです
(文:坂上 恵)
2位：味噌煮込みうどん／80票味噌煮込みうどんは、愛知県、特に名古屋の冬の定番グルメです。八丁みそをベースとした濃厚で風味豊かな出汁に、コシが非常に強い生麺を土鍋で煮込むのが特徴。具材には鶏肉、ネギ、油揚げ、卵などが使われ、熱々のまま提供されます。八丁みその独特の風味と旨味が麺に絡み、体が芯から温まる一品です。名古屋城周辺などの観光地にも専門店が多く、地元色豊かな食体験を提供します。
1位：ひつまぶし／86票ひつまぶしは、愛知県名古屋市発祥のウナギ料理で、全国的にも有名なご当地グルメです。細かく刻んだウナギの蒲焼を、ご飯と一緒におひつ（木製の容器）に盛り付けます。その食べ方に特徴があり、「一杯目はそのまま」「二杯目は薬味を加えて」「三杯目はお茶漬けにして」と、三段階で味の変化を楽しむことができます。創業明治の老舗「あつた蓬莱軒」が発祥とされる説が有力で、その独自の食べ方が観光客に人気です。
