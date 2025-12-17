「【悲報】ツーリング先で一番くじ買って詰んだ」



【写真】ワンピースのくじ引いたら当たった「特大ルフィ」

ツーリング好きのばったさん（@bee_antibcsc）。愛車のバイクで旅行中に、幸運とも不運ともとれる思わぬハプニングに遭遇。その様子をXに投稿したところ、大反響を呼びました。



この日、ばったさんは、ツーリング仲間たちと３人で岡山県を訪れていたといいます。倉敷市の連島あたりで、物資調達と休憩を兼ねてコンビニに立ち寄ったところ、店内で人気漫画『ワンピース』の景品が当たる「一番くじ ワンピース 未来島エッグヘッド〜Burst of Energy〜」を発見。



「一人３回まで」という購入制限があったことから、ばったさんは「人気なのかな」と興味が湧き、引いてみることにしました。



ちなみに、『ワンピース』自体は、読んでおらず内容はほぼ知らないとのこと。



そんな状態でくじを３枚引いたばったさん。ところが、３つめのくじを引くと、A賞の「特大ルフィ」のフィギュアが大当たりしてしまいました。



ラッキーではありますが、問題は現在ツーリング中だということ。



「当たった時は、嬉しいよりも、どーやって持って帰ろう――となりました」（ばったさん）



悩んだ末、その時の心境を「詰んだ」とXに報告。



結果、大バズリに。リプ欄にもツッコミのコメントが続出しました。



「おちゃめ過ぎる」

「『テヘ』じゃないのよw」

「何故引く？」

「ああいう時こそ当たるのなんで？」

「ばったさんツーリング中の賭け事の引き強すぎてほんまにおもろいw」

「高校の昼休みにこっそりコンビニいって、フィギュア当てちゃって詰んだの思い出した」



ちなみにこの時は、くじが発売から間もなかったこともあり、店内にはまだ多くの景品があったといいます。



そんな状況でのA賞当選。ばったさんの引きの強さにも驚いてしまいますね。



その後どうなった…かはYouTubeにて紹介

ばったさんは、ツーリング仲間たちとYouTube Channel「ANTI BCSC」を運営。



今回の旅行の様子ももちろん撮影しており、例のコンビニに立ち寄ったのも、機材の電池を交換するためだったといいます。



今回の一番くじにまつわる詳細についても、YouTube動画にて公開中。



なお、当たったフィギュアについて、ばったさんにおうかがいしたところ、「近くにバイク用品店があり、メンバーの１人か荷紐を買いに行ってくれて、それで固定し持って帰りました」とのこと。



しかし、始終滞りなく運べたというわけではなく、途中で落ちてしまう、といった事態に見舞われることもあったとか。



果たして、フィギュアは無事に持ち帰れたのでしょうか…？



顛末は動画をご覧ください。



◇ ◇



バイクが大好きで、さまざまな場所にツーリングに行かれているばったさん。



そんなばったさんがツーリング仲間たちと運営されているYouTube Channel「ANTI BCSC」では、“ときどきお馬鹿でクレイジーなフレンズとのモトブログ”をコンセプトに、バイクの魅力を届ける動画を多数配信。チャンネル登録者数 は３０万人超と人気です。



「みんなでワイワイ話しながらはじめての景色を見たり、訪れたことのない土地の文化を知ったりするのがとても楽しいです。そういったツーリングの楽しさを皆様にお伝えできるよう活動しています」（ばったさん）



（まいどなニュース／Lmaga.jpニュース特約・竹中 友一（RinToris））