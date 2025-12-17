¡Ö¸½Ìò¤ÈÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¹¤®¤ÆÀ¨¤¤¡×ÈÄÌîÍ§Èþ¡õÁ°ÅÄÆØ»Ò¡¢°µ´¬¤ÎÈþµÓ¤òÈäÏª¡ª ¡Ö¤á¤Ã¤Á¤ã¥Þ¥¸¤¹¤«2¤Î¤È¤â¤Á¤ó¡×
¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎÈÄÌîÍ§Èþ¤µ¤ó¤Ï12·î16Æü¡¢¼«¿È¤ÎInstagram¤ò¹¹¿·¡£ÆüËÜÉðÆ»´Û¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿AKB48¤Î20¼þÇ¯µÇ°¥³¥ó¥µ¡¼¥È¡Ö20¼þÇ¯µÇ°¥³¥ó¥µ¡¼¥È Part3¡×¤Ç¤Î¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¡¢ÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÈÄÌîÍ§Èþ¡õÁ°ÅÄÆØ»Ò¡¢ÈþµÓºÝÎ©¤Ä°áÁõ¥·¥ç¥Ã¥È
¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡¢¡Ö¤á¤Ã¤Á¤ã¤«¤ï¤¤¤¤¡ª¸½Ìò»þÂå¤ò»×¤¤½Ð¤¹¡ª¡×¡ÖËÜÅö¤Ë²Ä°¦¤¤¡×¡ÖÇò¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã»÷¹ç¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡×¡ÖºÇ¸å¤Î¼Ì¿¿¤È¤«¤á¤Ã¤Á¤ã¥Þ¥¸¤¹¤«2¤Î¤È¤â¤Á¤ó¡×¡Ö±Ê±ó¤Î20ºÐ¤Ç¤¹¤Í¡×¡ÖÍ§¤Á¤ó¤À¤±¤Ç¤âÈþ¤·¤¤¤Æ²Ä°¦¤¤¤Î¤Ë¡¢2¿ÍÂ·¤Ã¤¿¤éºÇ¹â¡×¡Ö¸½Ìò¤ÈÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¹¤®¤ÆÀ¨¤¤¡×¤È¡¢Àä»¿¤ÎÀ¼¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
(Ê¸:¾¡Ìî Î¤º½)
¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«ÈÄÌî¤µ¤ó¤Ï¡Ö¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Î²¼¤Ï¤³¤ó¤Ê´¶¤¸¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ë¡¡¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¤Î¥Í¥ª¥ó¤ß¤¿¤¤¤Ç²Ä°¦¤¤¤è¤Í¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢7Ëç¤Î¼Ì¿¿¤ò·ÇºÜ¤·¤Þ¤·¤¿¡£´ÑµÒ¤«¤é¤Ï¸«¤¨¤Ê¤¤¥¹¥Æ¡¼¥¸²¼¤Ç¡¢Çò¤¤¥·¥ç¡¼¥È¾æ¥É¥ì¥¹É÷¤Î°áÁõ¤òÃå¤Æ¥Ý¡¼¥º¤ò¼è¤ëÈÄÌî¤µ¤ó¡£°Å¤¯»¦É÷·Ê¤Ê¾ì½ê¤Ç¤¹¤¬¡¢¾ÈÌÀ¤È¤·¤Æ¼è¤êÉÕ¤±¤Æ¤¤¤ëÅÅ¾þ¤¬¡¢¤Þ¤ë¤Ç¥¤¥ë¥ß¥Í¡¼¥·¥ç¥ó¤Î¤è¤¦¤Ë¸÷¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢3¡Á5ËçÌÜ¤Ë¤ÏÆ±¥°¥ë¡¼¥×¤Î¸µ¥á¥ó¥Ð¡¼¤ÇÇÐÍ¥¤ÎÁ°ÅÄÆØ»Ò¤µ¤ó¤È¤Î¥Ä¡¼¥·¥ç¥Ã¥È¤â¤¢¤ê¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤·¤Ê¤ä¤«¤ÊÈþµÓ¤òÈäÏª¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¿¼¤¤å«¤Ç·ë¤Ð¤ì¤¿2¿Í13Æü¤ÎÅê¹Æ¤Ç¤Ï¡¢Á°ÅÄ¤µ¤ó¤ÈÆ±¥°¥ë¡¼¥×¤Î¸µ¥á¥ó¥Ð¡¼¤ÇÇÐÍ¥¤ÎÂçÅçÍ¥»Ò¤µ¤ó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Î¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤òÌÀ¤«¤·¤Æ¤¤¤¿ÈÄÌî¤µ¤ó¡£Á°ÅÄ¤µ¤ó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¡ÖAKB¤Î¡È´é¡É¤È¤·¤Æ¾ï¤Ë¥»¥ó¥¿¡¼¤ËÎ©¤Á¡¢¤É¤ó¤Ê»þ¤â°ìÈÖÃíÌÜ¤µ¤ì¤ëÂ¸ºß¡×¡Ö¤É¤³¤«ñ¨¡¹¤È¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤Ç¤â¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ËÎ©¤Ä¤È°µ´¬¤Î¥ª¡¼¥é¤òÊü¤Ä¡×¤È¥ê¥¹¥Ú¥¯¥È¤ò´¶¤¸¤ë¥³¥á¥ó¥È¤ò¤·¤Ä¤Ä¡¢¡Ö¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¤Ç¤ÏÍ§Ã£¤È¤¤¤¦¤«¡¢¤â¤Ï¤ä²ÈÂ²¤ß¤¿¤¤¤Ëµ¤¤ò»È¤ï¤º¤¤¤ì¤ëÃç¡×¤Èµ¤¤ÎÃÖ¤±¤Ê¤¤´Ø·¸À¤â¤Î¤¾¤«¤»¤Þ¤·¤¿¡£
