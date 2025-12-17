スポーツ精神を宿す専用装備とパフォーマンス

近年、自動車業界では電動化と高度運転支援の進展がいっそう加速しています。冬商戦を前に各社が新型車の投入や改良を進めるなか、レクサスのコンパクトSUV「LBX」もそのラインナップの一角として改めて注目されています。

2025年5月に行われた一部改良から半年以上が過ぎ、市場の評価も固まりつつありますが、その内容を改めて振り返ると、単なる小変更にとどまらない“進化”が数多く盛り込まれていることがわかります。

【画像】超いいじゃん！ これが“1.6リッター300馬力超え”の最新「ちいさな“四駆SUV”」です！（30枚以上）

LBXは2023年の登場以来、コンパクトSUVという枠を超えた上質感で高い注目を集めてきました。

「サイズに縛られない存在感」をテーマに掲げて開発された背景もあり、街中での扱いやすさとプレミアムブランドらしい仕立てを両立したモデルとしてユーザーから支持を得ています。

2025年5月の改良では、その魅力に磨きをかけるべく、最新の研究開発拠点であるToyota Technical Center Shimoyamaで走行テストが重ねられ、走行安定性の向上や乗り心地の改善が実施されました。

特に注目されるのが、リアショックアブソーバーのシリンダサイズ拡大による減衰力の最適化です。

路面のギャップを通過するときの突き上げを抑え、長距離移動でも疲れを感じにくい走り味へと仕上げられています。

また、アクティブノイズコントロールが全車に標準装備となり、フェンダー部分の吸音材と合わせて静粛性がさらに高まりました。こうした見えない部分の質的向上は、レクサスが掲げる“気持ちの良い移動体験”を追求した結果といえるでしょう。

さらに今回の改良で追加された新グレード「Active」は、スポーティでアクティブなライフスタイルを意識した仕様となっています。

6種類のボディカラーを揃え、インテリアにはブラックを基調にレッドステッチを配した仕上がりを採用。

「Cool」「Relax」「Elegant」とともに全4種の世界観から自分の感性に合わせて選べるようになり、購入時の楽しさが広がりました。

しかし、LBXの魅力はこれら通常グレードだけでは語り尽くせません。ひときわ異彩を放つハイパフォーマンスモデル「LBX“MORIZO RR”」の存在が、シリーズ全体の価値を大きく引き上げています。

2024年の東京オートサロンで初披露されたこのモデルは、トヨタ自動車会長・豊田章男氏やレーシングドライバー佐々木雅弘氏が開発に関わったことでも注目を集めました。

純粋に走りを追求する姿勢が貫かれており、LBXというコンパクトSUVの枠を越え、スポーツモデルとしての奥深さを備えています。

ボディは全長4190mm×全幅1840mm×全高1535mm。標準モデルよりワイドで低いプロポーションが与えられ、専用グリルや大径マフラーバッフル、鍛造19インチホイールなどが組み合わさることで、ひと目で“特別なLBX”とわかる佇まいとなっています。

インテリアにも専用本革シートやアルミペダル、パドルシフトなどが並び、走りに没入できる空間が構築されています。

走りの核心部分となるパワートレインには、最高出力304PS・最大トルク400Nmを発生する1.6リッター直列3気筒ターボを搭載。

このユニットは「GRヤリス」や「GRカローラ」にも採用されてきた実績あるエンジンで、Direct Shift-8ATまたは6速iMTと組み合わせることで、多様なドライバーのスタイルに応えます。

さらに電子制御AWDが加わり、あらゆる路面で高い操縦安定性を発揮します。サーキット限定で使用できる「サーキットモード」が装備されている点も、走り好きには魅力的なポイントでしょう。

気になる価格（消費税込み）は、MORIZO RRが650万円、そして細部まで自分好みに仕立てられる「Bespoke Build」は720万円からの設定となっています。

コンパクトSUVというカテゴリーに属しながら、ここまで本格的な走行性能を追求したモデルは非常に珍しく、2025年の市場においても独自の存在感を持つモデルといえます。

都市部のカーライフが多様化し、単なる移動手段ではなく“自分の価値観を表現するアイテム”としてクルマを選ぶ人が増えている現在、LBXはそのニーズにしっかり応える一台となっています。

なかでもMORIZO RRは、走る喜びを改めて感じさせてくれるモデルとして、市場においても際立った存在となっています。