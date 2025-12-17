開幕迫る！ 選手権の注目プレーヤーを一挙紹介！ 世代屈指のゴールハンターや神戸内定の“規格外”も〜FW編
第104回全国高校サッカー選手権が、いよいよ12月28日に開幕する。
ここでは大会開幕を前に、高校サッカーダイジェストが今大会で注目すべきプレーヤーを厳選して紹介。プロ内定選手や世代別代表、チームの主軸を担う逸材たちが、一年の集大成となる大舞台でどんな輝きを放つのか。初回となる今回はFW編だ。
――◆――◆――
【高校サッカーダイジェスト厳選／選手権注目タレント】
Part.１ FW編
三鴨奏太
堀越（東京Ａ）／３年
両足での正確なキックやスピード、身体の強さなどの武器を備え、得点パターンも多彩。昨季の選手権では２年生ながら得点王に輝き、主将を務める今季は点取り屋としての完成度を増している。国立行きに導く覚悟だ。
伊藤湊太
京都橘（京都）／３年／神戸加入内定、U-18日本代表
高さと速さを兼ね備えた規格外のストライカーだ。昨季の選手権でインパクトのあるプレーを披露し、U-18代表入りと神戸内定を掴み取った。今大会は、怪我で満足にプレーできなかったこの一年間の悔しさを晴らす。
齊藤琉稀空
東福岡（福岡）／３年
際立つのは高い身体能力。スピードとテクニックを兼ね備え、単独突破からシュートに持ち込むだけでなく、ラフなボールでも前線で確実に収めて、チームの攻め上がりを促す。今季の東福岡の生命線と言える存在だ。
大森風牙
高川学園（山口）／３年
昨季の選手権で青森山田から２ゴールを奪い、U-17高校選抜に駆け上がった。得点への拘りが強くスランプに陥る時期もあったが、「守備でチームを波に乗せたい」とフォア・ザ・チームの意識が高まりひと皮剥けた。
青木嘉宏
帝京大可児（岐阜）／３年
日本代表のMF鎌田大地に憧れを持つセカンドトップ。脱力した状態で相手の逆を巧みに突き、パスとドリブルで決定機を作る。「自分が決めてチームを勝たせたい」と意気込む今季は、エースとしての存在感を増している。
徳村楓大
神村学園（鹿児島）／３年／町田加入内定
町田内定のアタッカーが絶大な自信を持つのは、俊足を活かしたドリブルと決定力。プレー強度が高くゴール前へのスプリントを何度も繰り返す。攻撃だけでなく守備時の走力でもチームに貢献できる、現代型のFWだ。
野村陸路
広島皆実（広島）／３年
広島Jrユース時代はキープ力が光る典型的なストライカータイプだったが、高校でプレースタイルが変化。「アイデアで相手をかわしたり、味方を上手く使えたりするようになった」と話す通りチャンスメイクも巧みに。
根木翔大
尚志（福島）／３年
俊足を利したドリブルが魅力の点取り屋。最終学年を迎えた今季は、前線での起用が増えたことで得点感覚が磨かれ、プリンスリーグ東北でゴールを量産。先輩の染野唯月（東京Ｖ）に続き、尚志を上位進出に導けるか。
松田翔空
高知（高知）／３年
スピーディーにDFの背後を突く動き出しが一級品で、周りの味方を活かすポストプレーも得意だ。１年生から主力として活躍してきたが、全国大会ではいまだ無得点。初ゴールを奪い、チーム目標の８強に貢献したい。
霜田優真
早稲田実（東京B）／３年
一度ボールを持てば簡単には奪われない。スピーディーかつテクニカルなドリブルが特長で、パスを匂わせながらも緩急をつけて敵陣を突破し、得点まで持ち込む。自身２度目の選手権でチームに初勝利をもたらせるか。
オノボ・フランシス日華
山梨学院（山梨）／３年
抜群のフィジカルを誇る世代屈指のゴールハンター。50メートルを５秒台で走るスピードに加え、「負ける気がしない」と豪語する競り合いの強さを活かして前線の起点にもなる。７ゴールを挙げたインターハイの再現を狙う。
石川僚祐
佐賀東（佐賀）／３年
鳥栖U-15ではCBを務めたが、FWとして声がかかった佐賀東で秘めたる才能が一気に花開いた。DFの経験から「相手の嫌がる動きが分かる」ことが強みで、ゴール前でマークを巧みに外してシュートまで持ち込める。
大藤颯太
流経大柏（千葉）／３年／東京V加入内定
190センチのサイズ以上に目を引くのはその快足。積極的に相手DFの背後へと抜け出し、ゴールを狙う。ポテンシャルの高さは東京Vの城福浩監督が一目惚れするほどで、練習参加から一気にプロ入りの道をこじ開けた。
佐々木貴彬
山形明正（山形）／3年
パスとドリブルを器用に使い分けて攻撃を形作る純粋な10番タイプだ。ボランチやトップ下での起用が多かったが、夏以降はゼロトップとして躍動。自由に動いてチャンスを作りながら、自らもゴールネットを揺らす。
池口 遼
水口（滋賀）／3年
小柄だった中学時代（MIOびわこ滋賀U-15）は公式戦の登録メンバーに選ばれず苦汁を味わったが、高校入学後に奮起。肉体強化によって力強い突破とシュート力を身につけ、29年ぶりの選手権出場を果たす原動力に。
構成●高校サッカーダイジェスト編集部
【画像】広瀬すず・ガッキー・永野芽郁・川口春奈！ 初代から最新21代目の池端杏慈まで「選手権・歴代応援マネージャー」を一挙公開！
