な〜にぃ〜!? 「クールポコ。」をレゴで作ってみただとっ!? 抜群の再現度に「完璧やん」「やっちまったなぁ！(褒)」と絶賛集まる

今回紹介するのは、ニコニコ動画に投稿された『【LEGO】クールポコ。』というshelfall（2代目）さんの動画です。

投稿者メッセージ（動画説明文より）

レゴでクールポコ。さんを作りました。

【LEGO】クールポコ。

レゴでFF8のキャラクターなどを作っている投稿者のshelfall（2代目）さんが、お笑いコンビ「クールポコ。」に挑戦しました。

まず組み立てるのは、茶色いパーツ。あっという間に臼ができあがります。

次に使うのは、肌色、白、赤のパーツ。ツッコミ担当の「せんちゃん」さんを作るそうです。

もちつきネタのときに見せる、膝をついた姿勢をデフォルメしました。髪の毛をたっぷりつけます。

次にボケ担当の「小野 まじめ」さんを作ります。こちらも肌色、白、赤のパーツを組み立てていきます。

紅白縞模様の腹帯の再現が、投稿者のお気に入りだそうです。はちまきを巻いたスキンヘッドも作っていきます。

最後に杵を持たせます。茶色のパーツをいくつか組み合わせて作りました。

できたものを並べたら「クールポコ。」の完成！デフォルメされていながらも、誰が見てもそれとわかる再現度です。「カッコつけて女遊びしてる男がいたんですよ〜」とネタを始めます。

制作過程をもっとじっくり見たいという方はぜひ動画をご視聴ください。またshelfall（2代目）さんの他のLEGO作品は、リスト「mylist/71541783」にまとめられています。

視聴者コメント

完璧やん

おおー

ぽいぽい

やっちまったなぁ！（褒）

よくこんなに上手く作れるなぁ

文／高橋ホイコ