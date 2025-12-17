ウエスタン・リーグに所属する、くふうハヤテは17日、阪神を戦力外となった野口恭佑外野手（25）の獲得を発表した。

同外野手は創成館から九産大を経て、22年育成ドラフト1位で阪神に入団。23年シーズン後に支配下選手登録をつかみ取った。翌24年6月に初の1軍昇格を果たし、7月7日DeNA戦（甲子園）で初安打を記録。同年は26試合の出場で打率.189、0本塁打、5打点の成績を残した。今季は開幕から1軍での出場はなく、シーズン終了後に戦力外通告を受けた。

野口は発表を受け、自身のインスタグラムを更新。「阪神ファンの皆さん3年間ありがとうございました。また球団関係者、選手、トレーナーの皆さんも本当にお世話になりました。2025年シーズンは非常に苦しいシーズンで結果を残せなかったにも関わらず最後まで球場に試合を見にきていただいたりトライアウトまで応援にきていただいて本当に嬉しかったです。育成からスタートして支配下になり、昨年の初ヒット、ヒーローインタビューの時のあの大歓声とあの景色、満員の甲子園球場、すごい選手達とプレーできたこと幸せに思います。そして地鳴りのような大歓声は一生忘れません」とチームや虎党への感謝の思いを投稿。

加えて「次はくふうハヤテで野球をすることになりました。まだまだ体は元気ですし可能性がある限りは諦めずとことん突き進んで行きたいので、またみなさんとグラウンドで会えるようにこれからも頑張っていきます！周りの方々に恵まれて阪神でプレーできたこと、また暖かすぎる阪神ファンの皆さん本当にありがとうございました！これからも応援よろしくお願いします！」と新天地にかける思いを記した。