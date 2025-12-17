黒木メイサ、超高級外車“ベントレー”で東京を走る 存在感を示し沿道から熱視線
俳優の黒木メイサ（37）が、ベントレーモーターズ ジャパンが2025年11月に実施した特別イベント「Bentley Convoy in Tokyo」に参加し、超高級外車ベントレーとともに東京の街を走り抜けた。
【写真】カッコイイ！「Bentley Convoy in Tokyo」に参加した黒木メイサ
「Bentley Convoy in Tokyo」は、6台のベントレーが隊列を組み、都市の風景の中で“走る歓び”を共有するドライビング体験。106年にわたるブランドの歴史と、オーナーたちが大切にしてきた文化を現代の東京で体現する試みだ。世界中の愛好家は“ベントレーボーイズ＆ガールズ”と呼ばれ、ル・マンの輝かしい伝統とともに、仲間と走りを分かち合う精神を育んできた。
今回の隊列には、戦前を代表する1928年型「4 1/2 Litre Blower」をはじめ、第四世代 コンチネンタル GTC スピード、コンチネンタル GT アズール、フライングスパー スピード、ベンテイガ EWB マリナー、ベンテイガ S ブラックエディションが参加。ひとつの列の中にヘリテージと最先端が同居し、伝統と革新が融合するベントレーの姿勢を象徴していた。
舞台となったのは、紅葉が最盛期を迎えた明治神宮外苑いちょう並木。早朝の静けさの中、黄金色の並木と端正なエクステリアが溶け合い、凛とした緊張感をまとった秋の東京が立ち上がった。1928年型の名車が放つ豪快なエンジンサウンドと力強い走りは、現代の路上でも確かな存在感を示し、沿道の視線を集めた。
第四世代 コンチネンタル GTC スピードのステアリングを握ったのが黒木。トルマリングリーンの車体で隊列を美しく保ちながら走行し、ベントレーが受け継いできた“走る喜び”をしなやかに表現した。ファッションはジーンズにレザージャケットという軽やかなスタイルで、「カジュアルにドライブを楽しむ」を体現。ラグジュアリーカーはフォーマルという固定観念をほどき、日常の延長線上にベントレーを置く姿が印象的だった。
ルーフをオープンにしたまま走行し、EVモードの静けさからスポーツモードへ切り替えると、4リッターV8ツインターボの鼓動が響く。黒木は「初めてのベントレーはイメージ通り」と語り、その二面性に魅了された様子を見せた。
6台のベントレーが連なる「Bentley Convoy in Tokyo」は、秋の都心にひときわ上質な輝きを添え、ブランドが持つ時間と体験の価値を鮮やかに示した。
