来月下旬、中国に返還される予定の上野動物園のパンダ「シャオシャオ」と「レイレイ」。お別れを前に、「ひとり1分程度」と制限を設けた観覧が始まり、開園前からおよそ1600人が列を作りました。

【写真を見る】寝そべるシャオシャオと笹をかじるレイレイ

“日中友好の象徴” 新たな貸与は未定

“さよなら”が決まった、上野のパンダたち。その愛らしい姿を一目見ようと、動物園には、多くの人が詰めかけました。

パンダを見に来た人

「お別れを言いに来ました。ありがとうって、そして元気でねって。（パンダの）子どもたちが、また上野に来てくれるとすごくうれしいな」

1月下旬に中国へ返還されることが発表された、「シャオシャオ」と「レイレイ」。その発表から一夜明けた16日。

記者

「開園30分前にもかかわらず、上野動物園の前にはたくさんの人が並んでいます」

開園前には、約1600人が列を作りました。

パンダの観覧は、係員の誘導に従って、ひとり1分程度で移動する形に。それでも訪れた人たちは、“かわいい瞬間”をカメラに収めようと、夢中でシャッターを切っていました。

パンダを見に来た人

「ニュースを見て、もうパンダが見られないかもしれないと思って、朝早くから並んで見に来ました」

パンダを見に来た家族

「かわいかった」「こわかった」

「見るまで2時間かかりましたけど、せっかくパンダに会いに来たので」

“日中友好の象徴”となってきたパンダ。2頭が返還されると、約50年ぶりに国内からいなくなります。



都と上野動物園は、中国側に新たなパンダの貸与を求めていますが、現段階で具体的な回答はないということです。

「パンダパン」売り切れも 土産店にも影響

この“別れ”に上野の街は…。

動物園の近くで、土産やパンを販売する店では、ある看板商品が品薄に。

米よりパンだ!? 江連麻夫さん

「（パンは）本来4種類あるが、ここのところ人気があって、ほとんど完売ですね」

パンダ好きにはたまらない「パンダパン」。先週からじわじわと客が増え、この日は正午ごろに、ほぼ売り切れました。

客

「きょうパンダを見に来た。立ち寄ったら最後の1個だったから、これは買わなきゃと」

店は17日から販売する数を増やすほか、1月下旬、パンダが返還されたあとも、「パンダパン」を売り続ける方針だといいます。

米よりパンだ!? 江連麻夫さん

「上野はパンダがアイドル的、象徴的なもの。パンダが中国に返還されたとしても、私たちは看板を変えるとか、商品（販売）をやめることは一切ない。必ず（パンダが）戻ってくるだろうと信じているから」

多くの人が別れを惜しむ、“上野のアイドル”たち。パンダの観覧は、23日からは事前予約制に、1月14日以降は、事前申し込みによる抽選制になります。