お笑いタレントの永野（51）が16日放送のテレビ朝日「永野＆くるまのひっかかりニーチェ」（火曜深夜0・45）で、食事へのこだわりを語った。

食事スタイルの話題になり、収録前に立ったまま弁当を食べていた「令和ロマン」の高比良くるまと同局・三谷紬アナウンサーに対し、お笑いタレントの永野は「俺、あれダメなんすよ。エサ食ってるように見える」と指摘。「食事ってただ入れる作業じゃなくて、もっとゆったりと食べたい人なの、意外と」と語った。

これを受けて三谷アナが「ロケバスでご飯食べてって言われたらどうします？」と聞くと、永野は「食べないです」とキッパリ。「それはエサですよね？俺にとってはワルツ」と例えながら、「（食事は）優雅なものなんで、ロケバスで“ここで食べてください”も嫌」と打ち明けた。

そして「弁当とかも、楽屋であるのを食べますよ。だけどだいたいぬるいお茶と水がある。俺はワルツにしたいから、冷えた炭酸を買って来ます。それで楽しみたい」と話したが、三谷アナは「お腹が空いていると頭が回らないから、ひっかかりニーチェの収録を戦えない」と反論した。

さらに「だから合間に何かを食べないとならぬと思ってるから、あそこで食べてるんですよ」という三谷アナに、永野は「信じられない」と驚がく。「くるまとかって、腹が減ったら入れるじゃん。俺にとってはエネルギーじゃない、ワルツ」と熱弁した。

しかし永野は、お気に入りの食事スタイルについて聞かれると、何も考えずにスーパーで迷うことなくいつもの弁当を購入し、YouTubeの陰謀論チャンネルを見ながら食べるのが至福の時間だと告白。そのためくるまは「1人で陰謀論を見ながら、ご飯のことを考えないで食べるのはエサですよ。陰謀論者のエサ、YouTubeからの餌付けですよ」とツッコんでいた。