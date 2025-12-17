「ピュアすぎる」森脇梨々夏、磨きがかかった透明美ボディ 『ヤングチャンピオン烈』にカムバック
「ピュアすぎる」の代名詞として人気を集める森脇梨々夏が、『ヤングチャンピオン烈』新年No.1（発売中／秋田書店）の表紙と巻頭グラビアに登場した。
【写真】美尻炸裂！抜群のスタイルを披露した森脇梨々夏
YouTube番組『佐久間宣行のNOBROCK TV』のドッキリ企画で、佐久間宣行から“ピュアすぎる”と命名され話題を集めた森脇が、約1ヶ月ぶりに同誌へカムバック。初登場以降、その透明感と飾らないキャラクターが支持を集め、各グラビア誌の表紙を次々と飾る存在へと急浮上した。今回のグラビアでは、これまで以上に磨きのかかったビジュアルで、抜群の透明感を誇る素肌とビキニ姿を披露している。
付録には、森脇梨々夏の両面クリアファイルが付属。グラビアの魅力を存分に楽しめる特典となっており、ファン必携の内容だ。
また、巻中グラビアには、アイドルグループ「なみだ色の消しごむ」でセンターを務める滝口愛奈が登場した。
