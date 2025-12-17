「ヤングチャンピオン烈」新年No.1の表紙＆巻頭グラビアに登場した森脇梨々夏（C）秋田書店2025

　「ピュアすぎる」の代名詞として人気を集める森脇梨々夏が、『ヤングチャンピオン烈』新年No.1（発売中／秋田書店）の表紙と巻頭グラビアに登場した。

【写真】美尻炸裂！抜群のスタイルを披露した森脇梨々夏

　YouTube番組『佐久間宣行のNOBROCK TV』のドッキリ企画で、佐久間宣行から“ピュアすぎる”と命名され話題を集めた森脇が、約1ヶ月ぶりに同誌へカムバック。初登場以降、その透明感と飾らないキャラクターが支持を集め、各グラビア誌の表紙を次々と飾る存在へと急浮上した。今回のグラビアでは、これまで以上に磨きのかかったビジュアルで、抜群の透明感を誇る素肌とビキニ姿を披露している。

　付録には、森脇梨々夏の両面クリアファイルが付属。グラビアの魅力を存分に楽しめる特典となっており、ファン必携の内容だ。

　また、巻中グラビアには、アイドルグループ「なみだ色の消しごむ」でセンターを務める滝口愛奈が登場した。